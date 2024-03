Ecto Choc de Francodex, l'antiparasitaire aux ingrédients d'origine naturelle qui préserve efficacement le bien-être de votre animal

La nature se réveille et le doux parfum des fleurs commence à embaumer l’air. L’arrivée du printemps a beau vous réjouir, elle va de pair avec le retour des puces et autres parasites pouvant mener la vie dure à votre chien ou votre chat ! Rassurez-vous, le laboratoire Francodex propose une solution naturelle et efficace pour lutter contre ces petites bêtes : l’antiparasitaire Ecto Choc.

De plus en plus de propriétaires mettent un point d’honneur au bien-être de leurs fidèles compagnons, et recherchent des produits sains et de qualité pour prendre soin d’eux au quotidien. L’un des soucis majeurs auxquels ils sont confrontés ? Les parasites. Ces derniers peuvent causer de graves problèmes de santé aux animaux de compagnie.

Pour répondre aux exigences des maîtres, le laboratoire Francodex a développé une nouvelle gamme de produits antiparasitaires :

Un spray Ecto Choc pour chats et chiens (à partir de 4 mois).

Un spray Ecto Choc pour animaux de basse-cour et environnement.

Un brumisateur Ecto Choc pour chats, chiens (à partir de 4 mois) et habitat.

Composés d’ingrédients 100 % d’origine naturelle, ils représentent une véritable révolution dans la lutte contre les parasites chez les chats, les chiens et même les poules.

Leurs formules innovantes et efficaces leur permettent d’agir comme un bouclier contre les vilaines bestioles volantes ou rampantes, telles que les puces, les tiques, les moustiques, les phlébotomes et les mouches. Ainsi, Ecto Choc offre une protection complète pour assurer le bien-être et la santé de vos petits protégés.

Des antiparasitaires efficaces pour préserver le bien-être et la santé de votre animal

Facile d’utilisation, le spray Ecto Choc se pulvérise à 20 cm de la peau, aux endroits où se trouvent les parasites. Une fois le produit émis, Francodex vous recommande d’empêcher l’animal de se lécher le temps que le pelage sèche, puis de l’essuyer ou de le brosser pour éliminer les bestioles indésirables. En ce qui concerne le brumisateur Ecto Choc, il se brumise directement sur les parasites à 30 cm de la peau.

Dans tous les cas, il convient d’éviter les yeux et les muqueuses de votre fidèle compagnon. Aucun rinçage n’est à prévoir.

A lire aussi : Une femme fortunée propriétaire de chiens et de chats surprend sa famille par le contenu de son testament

Quid de leur action ? Ces antiparasitaires signés Francodex déjouent rapidement l’infestation par des parasites externes en entourant ces derniers « d’un film liquide qui les bloque et les rend inactifs ».

Avec un antiparasitaire Ecto Choc entre les mains, vous pouvez garder l’esprit tranquille en sachant qu’il offre à votre animal de compagnie une protection de qualité. Alors, vive le retour du printemps !

Plus d’infos sur le site web du laboratoire Francodex.