Après avoir échappé au pire 2 fois, ce chat combattif est désormais l’égérie d’une célèbre marque

On peut dire qu’Hercule revient de loin. Cet adorable chat gris et blanc a d’abord été sauvé d’une voiture où vivait 50 autres chats, avant d’échapper à l’euthanasie à cause de son état de santé déplorable. Grâce à sa détermination, ce minou courageux a trouvé la force de se battre pour vivre et trouver sa voie… dans le marketing publicitaire !