En pleine randonnée, une femme tombe nez à nez avec un serpent à sonnette venimeux, mais son chien décide de s'interposer

Rizzo, un sympathique Labrador noir, a certainement sauvé la vie de Carissa, sa maîtresse. Alors qu’ils se promenaient tous les 2 sur un chemin de randonnée dans le Colorado (États-Unis), un serpent à sonnette venimeux a surgi au milieu du chemin. Le toutou courageux n’a pas hésité à s’interposer et à recevoir la morsure à la place de sa maman.

Carissa Welch, une habitante de Colorado Springs (Colorado, États-Unis), est très attachée à son chien Rizzo, un Labrador noir aussi gentil que brave. La jeune femme sait en effet qu’elle pourra toujours compter sur lui. Il était par exemple là pour elle lorsqu’elle était aux prises avec d’importants problèmes de santé mentale et c’est lui qui lui a donné l’inspiration pour continuer à aller de l’avant. Dernièrement, ce toutou dévoué lui a même certainement sauvé la vie, comme le rapporte KRDO.

Une attaque éclair

Ce jour-là, Carissa Welch était partie en promenade avec son fidèle Rizzo quand leur route a subitement croisé celle d’un serpent à sonnette, surpris en train de se prélasser au milieu du chemin de randonnée.

« J’ai entendu le hochet [ou cascabelle NDLR] - je me suis retournée et j’ai instantanément tiré [Rizzo] en arrière », se souvient Carissa. Hélas, trop tard : le serpent a frappé en un éclair et le toutou a pris la morsure au visage.

© KRDO

« Je ne portais pas mes bottes. C’étaient mes chaussures de trail running - s’il n’avait pas pris la morsure, j’ai l’impression que ça aurait été moi », a déclaré sa maîtresse mortifiée.

En s’interposant entre sa propriétaire et le serpent, Rizzo l’a probablement sauvée d’une morsure venimeuse douloureuse et potentiellement mortelle.

Des soins coûteux

Carissa a immédiatement emmené Rizzo aux urgences vétérinaires où il est resté pendant un jour et demi pour recevoir tous les soins nécessaires. Ces frais médicaux sont malheureusement élevés et les factures se sont rapidement comptées en milliers de dollars.

© KRDO

« Il n’y a aucune somme d’argent que je ne paierais pas pour lui sauver la vie », a déclaré Carissa Welch. Pour l’aider financièrement à couvrir ces frais vétérinaires, le beau-frère de la jeune femme a lancé une cagnotte en ligne.

Aujourd’hui, Rizzo est de retour à la maison et se remet doucement de ses émotions. De son côté, Carissa est pleine de gratitude pour son toutou et elle est également reconnaissante que ses blessures n’aient pas été pires. « Je suis reconnaissante et bénie de l’avoir », a-t-elle conclu avec émotion.