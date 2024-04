La bénévole s'occupant d'un chien sauvé de l'errance comprend qu'elle tient la perle rare et en parle à son mari policier

Rock n’a pas seulement été sauvé de la rue ; ce chien a également trouvé une famille aimante et un travail qui lui sied à merveille, lui qui déborde d’entrain et dispose d’un flair ultra performant.

Le sergent Charles Hubbard, maître-chien de la police de Fort Worth au Texas (Etats-Unis), n’y va pas de main morte lorsqu’il parle de son nouvel ami à 4 pattes Rock et des exploits qu’il est destiné à réaliser. « Dans 5 ans, nous aurons des kilos [de stupéfiants saisis] pour refléter son service », dit en effet le policier à FOX4 KDFW.

Le croisé Berger Allemand à la robe noire ne fait partie l’unité canine antidrogue de la police de Fort Worth que depuis peu, mais il confirme déjà tout le bien que son humain pense de lui.



Fort Worth Police Department / Facebook

Un potentiel qu’avait détecté Anastasia Ramsey, responsable du refuge Chuck & Brenda Silcox Animal Care & Adoption Center qui relève du service de contrôle des animaux de la ville texane. Rock y était arrivé durant l’été 2023 avec sa sœur, alors qu’ils venaient d’être découverts errants. Ils avaient alors 6 mois.

Anastasia Ramsey leur avait fait passer quelques tests dans la cour du refuge et avait tout de suite compris qu’elle avait affaire à des chiens bourrés de talent. Elle en avait parlé à son mari, membre d’une équipe cynotechnique au sein de la police de Dallas. Ce dernier avait, à son tour, contacté ses confrères de Fort Worth au sujet de Rock et de sa sœur.

Ces derniers ont passé 2 semaines d’essai chez les forces de l’ordre et se sont particulièrement illustrés, surtout Rock avec son flair et son énergie exceptionnels. Ce qui lui a permis de suivre une formation pour devenir chien de détection de stupéfiants. Quant à sa sœur, elle a été affectée à une unité de police scolaire.

Rock fait déjà ses preuves

Avec le sergent Hubbard, Rock forme un duo de choc. Sa mission consiste à repérer, grâce à son odorat, les substances illicites cachées dans les véhicules et les cargaisons entrant aux Etats-Unis via la frontière mexicaine. Le binôme prête ainsi main forte aux douanes et aux garde-frontières.

Rock brille d’ailleurs déjà dans sa mission, ayant contribué à plusieurs saisies de fentanyl, de cocaïne et de cannabis. Autant de produits qui ne se retrouveront pas dans les rues de son pays.

Fort Worth Police Department / Facebook

Une fois sa journée de travail terminée, le quadrupède rentre à la maison aux côtés de Charles Hubbard et replonge ainsi dans sa paisible et heureuse vie de famille. Une maisonnée qui compte 2 autres canidés, dont un chien policier à la retraite.