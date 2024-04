Entretien avec Annabel Kam, présidente de l’entreprise organisant Canidays avec Hill’s : « Il célèbre la relation unique qui unit les Français à leurs chiens »

Canidays avec Hill's, c’est l’évènement canin et familial à ne surtout pas manquer cet été ! Les 23, 24 et 25 août 2024, un programme au poil vous attend. Des animations, des rencontres et des activités sportives rythmeront ces journées festives. Pour en savoir plus, la rédaction de Woopets a interviewé Annabel Kam, présidente de l’entreprise KCIOP (connue également pour l’organisation de La Grande Odyssée VVF) qui organise Canidays avec Hill’s.

Pourquoi avoir créé Canidays avec Hill's et à qui s’adresse-t-il ?

Nous avons créé Canidays avec Hill's en partant du constat qu’aujourd’hui un grand nombre de Français souhaitent partager davantage de moments privilégiés avec leur(s) chien(s).

Cet évènement pour les familles et les groupes d’amis s’adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent vivre des expériences uniques avec leur(s) chien(s) dans un environnement dogfriendly. L’évènement permet également de découvrir un territoire dogfriendly à 1h15 de Paris.

Pour la première fois, c’est votre chien qui vous emmène en week-end !

Quelles sont les valeurs de l’évènement ?

L’évènement se veut dogfriendly, ludique, festif, et sportif ! Il célèbre la relation unique qui unit les Français à leurs chiens.

Il se veut également familial et accessible à tous, avec notamment une formule « PASS Canidays » qui inclut, pendant 3 jours, des dizaines d’activités, des conférences et des ateliers, ainsi que des temps festifs à partir de 20 €.

Photo d'illustration / Adobe Stock

Hill’s est le partenaire titre de Canidays. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat ?

Canidays a choisi de s’associer à Hill’s, partenaire titre, en raison de la forte affinité entre les valeurs de l'évènement et la mission de la marque. Canidays étant un évènement dédié aux chiens, nous partageons le même engagement envers le bien-être et la santé des animaux de compagnie.

Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir associer Canidays à une marque novatrice, qui souhaite contribuer à une vie plus longue, plus saine et plus heureuse pour les animaux de compagnie.

Ce partenariat va permettre d'atteindre un public plus large de propriétaires de chiens, tout en conservant l'ADN populaire et grand public de l'évènement, avec l'aide d'experts en nutrition.

Pourquoi avoir choisi le Parc de Léry-Poses dans l’Eure, ainsi que le mois d’août pour organiser cet évènement ?

Canidays avec Hill’s donne rendez-vous aux amoureux des chiens dans le plus francilien des départements normands, l’Eure, pour cette première édition. C’est une destination sur-mesure, choisie pour son environnement exceptionnel (un vrai petit coin de paradis) et son état d’esprit 100 % dogfriendly.

Maîtres et fidèles compagnons pourront se préparer à une expérience inoubliable au cœur de l'agglomération Seine-Eure, dans le superbe Parc de Léry-Poses, situé à 35 km d’Évreux, capitale de l’Eure, et à seulement 1h15 de Paris.

Le site fait plus de 650 hectares et compte 3 lacs qui permettent, notamment, la pratique de sports nautiques. Une serre tropicale zoologique Biotropica et une réserve ornithologique y sont également installées.

La période estivale a été choisie pour permettre aux Français de programmer des vacances en famille, dans l’Eure, à l’occasion de l’évènement ; ou à d’autres habitants plus proches de prolonger les vacances le temps d’un week-end.

En 2024 l’évènement a lieu en août en raison des dates de Jeux olympiques, mais la seconde édition de Canidays avec Hill’s se tiendra début juillet l’année prochaine. C’est aussi l’occasion de sensibiliser les Français contre l’abandon des animaux pendant l’été.

Photo d'illustration / © iStock – @solovyova

Qu’avez-vous prévu comme programme ?

Canidays avec Hill’s propose pendant 3 jours des aventures expérientielles (balade nocturne, cani-orientation…), des dizaines d'activités ludiques (canicross, dogdiving...), des moments festifs (grand défilé des familles et chiens, cani-apéro…) et des rencontres entre passionnés, mais aussi avec des experts. Le tout dans un environnement dogfriendly.

Le programme complet est disponible ici : www.canidays.fr/programme/

Quels conseils souhaitez-vous donner aux propriétaires de chiens pour profiter de l’évènement en toute sérénité ?

Dans un premier temps, je dirai aux propriétaires de bien garder leur chien en laisse pendant l’évènement pour éviter tout incident avec d’autres chiens. Il faut également s’assurer que leur chien soit bien éduqué, et qu’il obéisse à leurs directives.

De plus, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses et de se reposer. Il y aura beaucoup d’activités où leur chien pourra s’amuser, courir, découvrir… Mais il y aura aussi un espace détente qui sera ouvert à tous, où les chiens pourront se détendre et se calmer.

Enfin, il convient de bien respecter les codes de conduite et le règlement pour assurer la sécurité et le bien-être de tout le monde.

Photo d'illustration / © Shutterstock

Quel est votre plus grand souhait pour cette première édition ?

Que l’évènement se passe dans de bonnes conditions ! Le souhait pour un organisateur d’évènement, c’est que toutes les parties prenantes à l’évènement soient ravies de leur venue.

Nous espérons que les chiens et leurs propriétaires repartent de ces 3 jours de festivités avec le sourire, mais aussi que les partenaires de ce projet soient satisfaits de leur association.

Plus d’infos sur le site web canidays.fr.