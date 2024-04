Cécile Coutens, PDG de Royal Canin : « La nutrition comme première médecine, c'est notre engagement pour le bien-être des animaux »

Les 9 et 10 avril derniers, Montpellier a accueilli l'édition 2024 du Vet Symposium, organisée par Royal Canin, leader de l'alimentation animale. Plus de 550 invités (vétérinaires, infirmières et techniciens vétérinaires), venus de 64 pays différents, ont assisté à des conférences dédiées aux bonnes pratiques pour les chatons et les chiots, ainsi qu'à des discussions sur l'importance de se concentrer sur le début de la vie des animaux de compagnie. Lors de cet événement, Woopets a eu l'honneur d'interviewer en exclusivité Cécile Coutens – présidente mondiale de Royal Canin – où elle nous présente l'engagement et les objectifs de la marque en faveur du bien-être des animaux de compagnie.

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai démarré ma carrière, il y a 27 ans dans le marketing professionnel en tant qu'assistante chef de produit. Après cette première expérience, j'ai rejoint l'univers de la confiserie et du chocolat chez Cadbury pendant 5 ans. En 2000, j'ai intégré le groupe Mars, où j'ai d'abord travaillé dans le domaine alimentaire pendant cinq ans. Ensuite, j'ai dirigé le marketing grand public de la division France. Après 3 années chez Danone, j'ai œuvré pendant trois ans dans le domaine de la santé pour les bébés.

Je suis retournée chez Mars en 2012 pour prendre en charge la marque Whiskas à l'échelle mondiale. Mon parcours m'a ensuite conduit chez Royal Canin où j'ai assumé des responsabilités en marketing et ventes pour les circuits spécialisés, professionnels et e-commerce en France. Après trois ans à ce poste, j'ai eu l'opportunité de m'installer aux Amériques, où j'ai dirigé le développement de la marque dans plusieurs pays. Après avoir concentré mes efforts sur l'Amérique du Nord pendant un an et demi, je suis revenue en France en juillet 2022 pour prendre les rênes du groupe Royal Canin en tant que PDG. Mariée et mère de trois enfants, je suis également la maîtresse d'un chat prénommé Bulle.

Pourriez-vous nous parler de l'histoire de Royal Canin, évoquer les défis majeurs rencontrés au fil des années, ainsi que des réussites dont la marque est la plus fière ?

L’histoire de Royal Canin est fascinante ! Elle commence en 1968 à Aimargues (Gard), avec un docteur vétérinaire, Jean Cathary, qui soigne les chevaux des parents de la future Madame Cathary. Dans son cabinet, il observe des chiens (en particulier des Bergers Allemands), qui souffrent de problèmes digestifs et cutanés liés à leur système digestif court par rapport à leur grand corps. Il constate qu’ils reviennent en consultation sans arrêt liés à ces problèmes digestifs.

En collaboration avec Madame Cathary, il a alors l'idée pionnière d'intégrer le traitement du problème dans leur alimentation. Il conçoit alors une formule pionnière qui donnera naissance à la fameuse "soupe jaune". C'était le premier exemple concret de l'approche selon laquelle la nutrition peut être la première médecine, une vision inspirée d'Hippocrate. À ce moment-là, c’est également la naissance de Royal Canin !

Depuis, Royal Canin s'est engagée à perpétuer cet héritage d'innovation. Dès que nous identifions des problèmes auxquels nous pouvons répondre par le biais de l'alimentation, nous mettons tout en œuvre pour développer des solutions adaptées. Cela nous a permis de passer du statut de start-up dans le sud de la France à une multinationale présente dans 127 pays, avec 16 usines et 8 000 collaborateurs travaillant pour le groupe.

Quels sont les principaux objectifs et projets sur lesquels Royal Canin se concentre actuellement pour améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie ?

Nos objectifs restent les mêmes à savoir : transformer la santé des animaux par le biais de la nutrition en partenariat étroit avec les professionnels de santé. Nous continuons notre recherche pour mieux comprendre les besoins des animaux et ce n’est jamais fini !

Chaque jour, nous récoltons de nouvelles connaissances et élaborons des formules alimentaires adaptées aux différents besoins des animaux. Avec plus de 750 références à notre actif, nous continuons d’élargir notre gamme de produits, qui ne se limite pas seulement aux croquettes.

Nos produits se déclinent en trois catégories. Tout d'abord, la connaissance, illustrée par le lancement de notre guide néonatal et pédiatrique destiné aux vétérinaires et qui a été présenté lors de ce Royal Canin Vet Symposium 2024. Il est unique en son genre et il synthétise les questions clés que les équipes vétérinaires sont les plus susceptibles de rencontrer dans leur pratique quotidienne sur le thème pédiatrique. C’est le fruit d'un travail collaboratif entre praticiens vétérinaires et scientifiques. Ensuite, bien entendu, nous proposons des produits de nutrition adaptés à chaque stade de la vie et à chaque besoin spécifique des animaux.



© Cécile Coutens au Royal Canin Vet Symposium 2024

Enfin, nous accordons une importance croissante aux services que nous offrons. Par exemple, nos algorithmes de recommandation jouent un rôle essentiel. Nous croyons fermement que nos produits sont efficaces lorsque les propriétaires d'animaux choisissent le bon produit et délivrent la bonne quantité à leurs compagnons. Nous avons développé deux outils pour cela : un destiné aux vétérinaires pour prescrire une alimentation adaptée à certaines pathologies, et un autre outil pour les particuliers, qui suggère des aliments physiologiques sans nécessiter de recommandations vétérinaires. Ces outils prennent en compte une multitude de facteurs, tels que l'âge, la race et l'état de santé de l'animal.

Notre priorité absolue est de continuer à exceller dans ces domaines à travers le monde, de manière durable. Cela occupe pleinement nos équipes au quotidien.

Comment Royal Canin collabore-t-elle avec les professionnels de la santé animale pour promouvoir cette approche intégrée de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie ?

Notre approche repose sur la collaboration, la science et l'observation continue.

La collaboration avec les professionnels de la santé animale est une priorité pour nous, et nous entretenons des relations directes avec plus de 200 000 d’entre eux dans le monde. Notre engagement envers la science est au cœur de cette collaboration. Par exemple, notre manuel pédiatrique a été élaboré en collaboration avec plus de 25 experts mondiaux soigneusement sélectionnés. Nous croyons fermement en l'importance de réunir des experts autour de la table pour aborder des domaines spécifiques, tels que la pédiatrie, les problèmes dermatologiques, la gestion du poids, etc.

Nous recueillons et échangeons des informations en permanence avec des praticiens de terrain. Nous accordons également une grande importance à la recommandation des portions. Ce n’est pas chose facile lorsqu’on donne une alimentation sèche et/ou humide ainsi que des friandises. Étant donné que 50 % des chats et des chiens sont en surpoids, nous avons développé notre algorithme dans ce but précis. Résultat : nous constatons qu'il aide 93 % des animaux qui ont bénéficié de ce service à maintenir un poids optimal grâce à des recommandations adaptées.

Royal Canin a mis en place le Campus, où plusieurs chiens et chats participent à la recherche nutritionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative et sur la manière dont elle influence le développement des produits de la marque ?

Le Campus est implanté sur le terrain historique de Madame Cathary à Aimargues dans le Gard (30). C'est là que tout a commencé avec l'installation d'un élevage pour permettre au docteur Cathary de mieux comprendre les besoins nutritionnels des animaux. Aujourd'hui, le Campus abrite plusieurs chiens et chats de toutes races, qui nous aident dans notre recherche nutritionnelle. Ces animaux sont observés dans un environnement stimulant avec des animaliers qui prennent soin d’eux au quotidien et où leur comportement alimentaire est étudié de manière naturelle.



© Royal Canin

Le Campus joue un rôle crucial dans notre processus de développement de produits. Grâce à nos recherches menées sur place, nous comprenons mieux les besoins spécifiques des animaux à différents stades de leur vie. Nous recueillons des échantillons d'urine et d'excréments pour les analyser et adapter nos formules en conséquence.

Quel impact social et environnemental Royal Canin aspire-t-elle à avoir dans le secteur de l'alimentation animale

Comme toute entreprise intervenant dans le domaine de l’agroalimentaire, nous sommes pleinement conscients de l'impact écologique de nos activités. Nous avons notre rôle à jouer et ceci est indissociable du bien-être des animaux. Quand on agit dans la santé animale, il n’y a pas d’animaux en bonne santé dans une planète qui ne l’est pas, c’est notre vision ! Nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs tout en innovant pour réduire notre empreinte carbone et préserver notre environnement. Une part significative de nos efforts est dirigée vers la réduction de notre empreinte carbone, avec une attention particulière portée aux ingrédients, responsables de 60 % de notre empreinte environnementale. Dans cette optique, nous explorons des alternatives durables qui allient la santé des animaux et la préservation de l'environnement.



© Royal Canin

Au niveau social, notre siège est pet-friendly, permettant à nos salariés d'emmener leurs animaux de compagnie au travail, avec plus de 100 chiens inscrits. Nous accordons une importance primordiale au bien-être au travail. Il est d’ailleurs évalué par nos collaborateurs à travers des enquêtes annuelles. Avec un taux de réponse de 94 % à l’échelle mondiale et une moyenne de satisfaction de 4,54 sur 5, nous sommes déterminés à continuer à améliorer ce score. Le bien-être de notre équipe est essentiel à notre réussite collective.