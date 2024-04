Un chat sur ses gardes et pétrissant nerveusement ses couvertures place ses derniers espoirs en cette comportementaliste pour refaire confiance aux humains

On en savait peu sur le passé de Pikameow, mais il était clair que ce chat n’avait pas eu la vie facile à en juger par sa nervosité. Une association l’a pris en charge, puis a fait appel à une comportementaliste et une famille d’accueil pour l’aider à surmonter son anxiété.

Admis dans un premier refuge, un chat appelé Pikameow affichait des troubles du comportement tels qu’il avait été placé sur la liste des animaux à transférer d’urgence. La structure n’était pas préparer à gérer un profil aussi complexe.

Par chance, le transfert ne s’est pas fait attendre. L’équipe de Puppy Kitty NY City, une association basée à New York, est rapidement intervenue. Arrivé au refuge, le félin à la robe tigrée s’est tout de suite mis à pétrir sa couverture tout en la mordant pour essayer de se détendre.



Pour l’aider à trouver un certain apaisement, les bénévoles lui ont donné un agneau en peluche émettant des battements de cœur. Pikameow et le jouet sont très vite devenus inséparables.



On ne connaissait quasiment rien de son passé. On ignorait ce qui avait pu le rendre aussi anxieux. Certains bruits le faisaient sursauter et le mettaient dans un état de grande tension. « Il a eu quelques incidents au cours desquels il a attaqué des gens après avoir été surpris par des bruits forts, dit Meagan, de Puppy Kitty NY City, à Love Meow. Sinon, il est incroyablement gentil ».

L’association a fait appel à une comportementaliste pour travailler sur cet aspect. Elle l’a accueilli quelque temps chez elle et l’a aidé à surmonter progressivement ses craintes. Pikameow s’est mis à s’amuser avec des jouets, alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant.



On observait quelquefois des « rechutes », notamment lorsqu’il a été surpris par la sonnerie d’un téléphone, mais les progrès étaient bien là. En parallèle, des traitements prescrits par un vétérinaire soutenaient cette amélioration.

« Il est vraiment en train de franchir un cap »

Pikameow a ensuite été confié à une nouvelle mère d’accueil. Il est de plus en plus détendu, avide de câlins et de friandises qui lui sont offerts en guise de récompense. Le chat se détache graduellement de sa peluche et passe davantage de temps avec sa bienfaitrice.

Il s’est même couché sur le dos pour lui exposer son ventre et recevoir ses caresses, preuve ultime de confiance et de sérénité.



« Pika se porte extrêmement bien avec ses médicaments. Il n’a eu aucune agressivité et est aussi heureux que possible, indique Meagan. Il s'agissait d'un cas comportemental extrêmement difficile, mais nous pensons qu'il est vraiment en train de franchir un cap ». Il sera bientôt prêt pour l’adoption.

