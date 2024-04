La transformation splendide d’un Maine Coon filmé mois après mois jusqu’à l’adolescence (vidéo)

La vidéo d’un jeune Maine Coon a fait fondre les utilisateurs de TikTok. Postée sur le compte @furryfritz, elle retrace la croissance du chaton devenant toujours plus radieux, séance après séance. À ce jour, la publication relayée par Parade Pets comptabilise plus de 35 millions de vues.

Au début du clip, un chaton de la taille d’une paume est tenu par une dame pour être photographié. Il est agité, mais Nils Jacobi sait s’y prendre avec les félins. Cet artiste originaire d’Allemagne est un passionné des animaux. Il se définit d’ailleurs comme un “catographe”, soit un photographe de chats.

@furryfritz / TikTok

Une véritable muse

Dans la suite de la vidéo, on découvre les magnifiques clichés du chat pris lors de la première séance photo, puis des suivantes. En effet, le projet de Nils Jacobi était de capturer la croissance de la boule de poils. Ainsi, plusieurs sessions ont été organisées à quelques semaines d’intervalle.

Au fil du temps, le félin grandit à vue d’œil. Son beau pelage si caractéristique de sa race s’épaissit et le pare d’une magnifique fourrure bicolore. Ses petits yeux s’ouvrent plus grand et révèlent leur belle couleur ocre. À la fin de la vidéo, on découvre le chat adolescent assis, fixant la caméra avec beaucoup d’assurance.

A lire aussi : Une famille sauve une chatte errante et découvre qu'elle possède un talent caché bénéfique à son maître diabétique

Un projet passion

Nils Jacobi est ravi d’avoir pu suivre le développement du quadrupède. Il a d’ailleurs écrit sur les réseaux sociaux que cela avait été l’un de ses « projets photographiques préférés ». Beaucoup d’internautes ont été impressionnés par le travail minutieux de l’artiste. La vidéo a aussi rappelé à certains à quel point nos animaux grandissaient vite, et par conséquent, qu’il fallait profiter de chaque instant.

Malheureusement, les utilisateurs de TikTok ne verront pas le Maine Coon adulte, car celui-ci a déménagé avec sa famille à « des centaines de kilomètres » de Nils. Il n’est donc plus en mesure de le photographier, mais a déjà de nombreux nouveaux projets en tête avec d’autres chats !