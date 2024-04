Voulant rattraper le ski perdu de son maître, une chienne s'égare en montagne après une chute de 30 mètres et nécessite un plan de sauvetage digne d'un film d'action

Ce qui devait être une agréable après-midi de ski a tourné à l’accident, puis à d’incessantes recherches pendant plus de 24 heures, mobilisant une centaine de personnes. Un important dispositif a ainsi été déployé pour retrouver une chienne appelée Freeway.

Une chienne disparue en montagne après une chute vertigineuse a été retrouvée saine et sauve à la faveur d’un formidable élan de solidarité, rapportait North Shore News le mercredi 24 avril.

Le lundi 22 avril, Adam Bale et sa chienne Freeway, croisée Labrador Retriever de 3 ans, s’étaient rendus sur les hauteurs enneigées de West Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Le jeune homme et son amie à 4 pattes venaient de terminer leur montée et s’accordaient un moment de répit, le premier s’apprêtant à dévaler la pente en ski.

C’est à ce moment-là que l’un de ses skis lui a échappé et s’est mis à glisser. La chienne s’est mise en tête de le rattraper et lui a couru après. Emportée par son élan, elle est tombée d’un rebord rocheux, atterrissant 30 mètres plus bas.

Son maître l’a suivie du mieux qu’il le pouvait, mais il ne pouvait plus la voir. L’endroit où Freeway venait de tomber était extrêmement difficile d’accès, voire impossible sans des compétences et un équipement spécifiques.

Adam Bale a appelé les secours, et c’est l’équipe de North Shore Rescue qui a répondu bien que le sauvetage d’animaux n’entre pas dans ses prérogatives et que les assurances ne couvrent pas les risques de blessures auxquels ses membres sont exposés lors de telles interventions.

Paul Markey, responsable de North Shore Rescue, est arrivé sur les lieux avec plusieurs de ses collègues. Il est descendu en rappel depuis le rebord rocheux, mais n’a pas retrouvé la chienne. En revanche, il a repéré des traces de sang sur la neige, et cela n’augurait évidemment rien de bon.

Les secouristes ont ratissé la zone jusqu’à la tombée de la nuit, utilisant même un drone équipé d’une caméra infrarouge, mais sans résultat.

L’espoir renaît

Le lendemain, North Shore Rescue est revenue avec un hélicoptère. Les sauveteurs s’attendaient davantage à devoir récupérer la dépouille de la chienne qu’à la secourir vivante. Adam Bale lui-même ne voulait pas se faire d’illusion. « Je voulais juste récupérer le corps de Freeway. Je voulais savoir que nous l'avions, pouvoir la ramener à la maison et faire ce qu'il fallait », confie-t-il.

L’équipe a constaté des empreintes de pattes canines et lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. De nombreux amis d’Adam Bale et volontaires anonymes se sont rapidement joints aux recherches.

Le mardi après-midi, vers 15h locales, Freeway a été aperçue pour la première fois depuis sa chute, par un des amis de son maître faisant du ski. L’homme l’a appelée, mais elle a pris peur et s’est enfuie en courant. Elle a ensuite été vue vers le parking et les sentiers, en direction du sud. Adam Bale et des volontaires ont suivi ses empreintes sur la neige, avant d’en perdre la trace. Peu après, 2 vététistes ont dit l’avoir repérée près de l’un des sentiers menant vers le parking.

« Une petite chienne coriace »

La compagne d’Adam Bale et un ami du couple ont pu revoir la chienne aux alentours de 19h. Son propriétaire les a vite rejoints, et cette fois-ci, il a réussi à attirer Freeway dans sa voiture. Le soulagement était incommensurable…

Il a emmené l’animal aux urgences vétérinaires à Vancouver. Par chance, Freeway ne présentait pas de lésion grave. Elle avait simplement quelques égratignures et un coup de soleil sur la truffe. « Elle a le poil ébouriffé, mais elle est remarquablement en forme et forte, dit son humain. C'est une petite chienne coriace. Elle est très énergique et plutôt solidement bâtie, ce qui l’a probablement aidée. »

Il ajoute que Freeway est « incroyablement courageuse […], intrépide, pleine de ressources et rusée ».

Par ailleurs, Adam Bale se dit stupéfait par l’altruisme dont la centaine de personnes s’étant mobilisées ont fait preuve dans cette affaire. Il les remercie toutes, car sans elles, ces retrouvailles n’auraient jamais été possibles.

Adam Bale / Facebook