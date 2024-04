Un an après la disparition de sa chienne lors d'un périple à vélo, il reçoit des nouvelles étonnantes à des milliers de kilomètres de là

Perdue en Grèce, la chienne d’un globe-trotter sur deux-roues français a refait surface en… Serbie. La nouvelle qu’il espérait tant entendre est tombée un an pile après la disparition de l’animal.

Rémy Dargere et sa chienne Raïka se sont enfin retrouvés, un an jour pour jour après la fugue de cette dernière survenu très loin de chez eux. Un récit que rapporte Franceinfo.

Tout avait commencé en janvier 2023, lors du départ du duo pour un long road-trip à vélo. Raïka, Border Collie d’un an à l’époque, était confortablement installée dans sa petite remorque tractée par son aventurier de maître.



Remy Dargere / Facebook

Parti de la région lyonnaise, le binôme avait pris la direction du sud de l’Hexagone avant de traverser le nord de l’Italie et les pays voisins, ceux de l’ex-Yougoslavie. Ainsi, après la Slovénie, la Croatie et l’Albanie, Raïka et Rémy Dargere se sont accordé une petite halte dans l’est de la Grèce, à une centaine de kilomètres de la frontière turque.

On était le 7 avril 2023, le jour où tout a basculé. Prise à partie par 2 congénères, la chienne a eu peur et s’est enfuie en courant. Son propriétaire a eu beau lui siffler, elle n’est pas revenue vers lui comme elle le faisait d’habitude. Raïka a disparu dans la nature.

Pendant des jours, Rémy Dargere est resté sur les lieux pour tenter de la localiser. « Au bout d'un mois, j'ai cessé les recherches », confie-t-il à Franceinfo. Le « cyclochard », surnom qu’il s’est lui-même donné, a dû rentrer en France la mort dans l’âme, sans son amie à 4 pattes. « C’était la plus dure épreuve de ma vie », poursuit-il.

Il ne baissait pas les bras pour autant, car en Grèce, des habitants étaient toujours mobilisés et gardaient l’œil bien ouvert.

La situation restait néanmoins inchangée jusqu’à cet appel inattendu du 7 avril 2024, soit exactement un an après l’escapade de la chienne. A l’autre bout du fil, un refuge serbe lui annonçait qu’on venait de retrouver Raïka. Son interlocuteur avait obtenu ses coordonnées grâce aux avis de recherche en ligne et aux affiches laissées sur les lieux.

« La foi peut déplacer des montagnes »

C’est donc un Rémy Dargere aux anges qui s’est aussitôt lancé dans un nouveau périple, non pas sur deux-roues, mais en voiture pour rallier la Grèce et retrouvée sa chienne adorée.



Remy Dargere / Facebook

« J'ai sifflé comme à mon habitude, elle m'a tout de suite reconnu, elle m'a sauté au cou », raconte-t-il. Une joie incommensurable s’est emparée de l’un comme de l’autre.

Rémy Dargere l’a ensuite ramenée au bercail, où elle a pu rencontrer Kaya, Border Collie elle aussi. Il l’avait adoptée entretemps. Les 2 chiennes auront tout le temps d’apprendre à se connaître et à s’apprécier, d’autant plus que leur maître prépare déjà une nouvelle aventure sur les routes. Il projette de « fabriquer un triporteur, un tricycle camping-car », explique-t-il, dans ce but. Le trio ne manquera évidemment pas d’effectuer un passage par la Grèce où le propriétaire canin remerciera personnellement ceux qui ont contribué à rendre ces retrouvailles possibles.

« Merci à tous ! La foi peut déplacer des montagnes », a-t-il écrit sur Facebook le lendemain du retour de Raïka.