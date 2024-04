Ils partent en voiture pour assister au mariage de leur fille, mais leur chien s'échappe dans un tunnel et perturbe fortement le trafic routier

Des agents autoroutiers sont immédiatement passés à l’action après la découverte d’une chienne séniore qui courait seule dans un tunnel et risquait d’être percutée à tout moment. L’intervention s’annonçait complexe, car le risque était que l’animal prenne peur et se retrouve directement sur la trajectoire d’un véhicule.

Transurban est une entreprise australienne chargée notamment de la gestion de l’autoroute Legacy Way et du tunnel du même nom à Brisbane, dans le Queensland (est de l’Australie). Le mardi 23 avril, elle a partagé sur sa page Facebook une vidéo montrant le sauvetage d’une chienne que venait de réaliser l’une de ses équipes.

« Les héros ne portent pas tous des capes », peut-on lire en légende de ce post que relaie United Press International. Les héros en question sont les agents de Transurban dont l’intervention rapide et efficace a sauvé la vie du quadrupède et permis aux maîtres de ce dernier de se rendre à temps au mariage de leur fille.

Dans la vidéo, on peut effectivement voir Hermione, croisée Bichon Maltais de 13 ans, courant seule dans le tunnel, puis précédée par un camion de Transurban roulant à faible allure et portant un panneau lumineux d’alerte.

L’un des agents s’approche ensuite lentement et prudemment de la chienne séniore, pour ne pas l’effrayer et la mettre davantage en danger. L’homme parvient finalement à se saisir d’Hermione et à la mettre en sécurité.

En commentaire, Transurban a posté une photo des retrouvailles d’Hermione et de ses propriétaires, en présence de son sauveur prénommé Ryan.



Transurban / Facebook

Jo et Jon Thelander, les maîtres de la chienne, devaient se rendre à Toowoomba, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Brisbane. Ils étaient partis quelques jours plus tôt pour assister au mariage de leur fille, mais peu après leur départ, Hermione avait échappé à leur surveillance et restait introuvable.

A lire aussi : Grâce à un petit geste simple, un facteur au grand cœur améliore le quotidien d'un chien âgé

« Elle est bien connue dans notre quartier pour ses petites escapades »

« Nous continuions juste à chercher tous ces petits endroits où elle aurait pu entrer dans le tunnel, mais nous n'en avions aucune idée », dit sa maîtresse. Celle-ci ajoute que la chienne avait l’habitude de fuguer. « En fait, elle est bien connue dans notre quartier pour ses petites escapades si nous ne l'avons pas à l'œil », indique-t-elle à ce propos.

Heureusement, la fuyarde a été localisée et secourue à temps. Les Thelander étaient soulagés de la retrouver saine et sauve quelques heures avant la cérémonie, à laquelle ils ont donc pu participer en étant au complet.