Lors de ses baignades sur une plage paradisiaque, cette chienne joue avec de redoutables amis (vidéo)

Lorsqu’il est question de requins, on pense plutôt à un prédateur dangereux et effrayant, un tueur de sang-froid qu’on redoute de croiser lors d’une baignade. Pour Lilikoi, c’est tout le contraire ! Pour cette chienne des îles qui habite avec ses maîtres à Fakarava dans les Tuamotu en Polynésie Française, les requins sont des amis avec qui elle adore nager. Heureusement pour Lilikoi, ses compagnons de baignade appartiennent à une espèce « inoffensive », celle des Requin-nourrices.

Une scène étonnante

D’après Emmanuelle Larchet, la maîtresse de Lilikoi, la chienne a l’habitude de se baigner avec les Requin-nourrices tous les jours. Celle-ci publie d’ailleurs régulièrement sur Instagram des vidéos de ces moments de baignade étonnants.

© lilikoi_fakarava / Instagram

Dernièrement l’une de ses vidéos a été relayée par Newsweek et a stupéfié de nombreux internautes. De ce clip sous-titré : « Quand votre chien a un ami Requin-nourrice inoffensif et veut jouer avec », on voit Lilikoi nager dans une eau cristalline tandis que le requin glisse sous elle. Elle semble même faire la course avec lui ! Dans cette vidéo, on voit également la chienne se tenir sur un rocher au-dessus de son ami tout en regardant l’étrange créature marine.

Des amis « inoffensifs »

Même si ces paisibles images parlent d’elles-mêmes, Emmanuelle a tenu à rassurer les internautes. « Les Requin-nourrices sont inoffensifs, ils ne mangent que du poisson et des coquillages morts. Nous vivons et nageons avec eux tous les jours à Fakarava, paisiblement, même avec les petits enfants. J’aime trop ma chienne pour la mettre en danger, car nous savons tous à Fakarava ce que nous pouvons faire ou ne pas faire avec les requins. Nous en avons des milliers, chaque espèce a un comportement différent. », a-t-elle précisé en légende.

© lilikoi_fakarava / Instagram

Évoluant dans les eaux chaudes et peu profondes de l’ouest de l’océan Atlantique et de l’est de l’océan Pacifique, les Requin-nourrices comme celui de la vidéo, sont des « habitants lents des fonds » selon le National Geographic. Ils mordront seulement sur la défensive s’ils sont dérangés par des plongeurs qui supposent qu’ils sont « dociles ».

A lire aussi : Une femme défie les préjugés en donnant sa chance à un chien condamné en raison de son apparence

À travers ses publications, Emmanuelle espère améliorer l’image de cette espèce et « travaille aussi avec une association vétérinaire pour aider les chiens des îles reculées de Polynésie française », comme Lilikoi.