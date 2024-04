Cet homme de 92 ans et et son chien de 13 ans enchaînent les kilomètres à pied pour surmonter le deuil et simuler la traversée du Canada

Depuis des années, Dudley Booth documente et cartographie les promenades quotidiennes qu’il effectue avec son chien Loki dans le but de simuler la traversée du Canada d’ouest en est. Le duo d’amis séniors a ainsi parcouru des milliers de kilomètres et a bien l’intention de franchir d’autres caps.

Dudley Booth, 92 ans, et son chien Loki, 13 ans, habitent West Kelowna en Colombie-Britannique (Canada). Chaque jour, l’homme et le Border Collie se lancent le défi de marcher autant de kilomètres que possible afin de réaliser une traversée virtuelle du Canada.

Depuis 4 ans, Dudley Booth mesure et cartographie leurs balades quotidiennes près de chez eux. « Chaque jour où nous nous promenons, je crée une nouvelle carte montrant le chemin parcouru », explique le nonagénaire à Castanet.



Veuf depuis plusieurs mois, sa femme Wilda ayant quitté ce bas-monde en décembre 2023, il tient à continuer de marcher avec son chien car cela l’aide autant à rester actif qu’à surmonter le deuil.

Le binôme a récemment franchi la barre des 7000 kilomètres de marche et sa volonté de poursuivre sur sa lancée n'a jamais fléchi. « Loki et moi avons atteint le grand chiffre magique il y a quelques jours et nous continuons notre marche vers le prochain », indique-t-il.

La traversée virtuelle de Dudley Booth et Loki reconstitue le tracé de la route Transcanadienne, qui relie les 10 provinces du Canada. Dans la simulation de parcours mise en place par le retraité, lui et son chien ont marché jusqu’en Nouvelle-Ecosse, dans l’est du pays.

Ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin

Dudley Booth a toujours été un homme d’action et il assure que c’est en cela que réside le secret de sa longévité et de sa santé de fer. Se fixer des objectifs et avoir un compagnon loyal et à la joie de vivre communicatif tel que Loki l’aident aussi à continuer à aller de l’avant.

« J'adore faire ça et cela pourrait encourager certains anciens à sortir se promener », dit-il à ce propos.

Loki et son maître ont encore bien des kilomètres à avaler et de belles histoires à raconter. Ils ne manquent ni d’énergie, ni de volonté.