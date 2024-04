La surprise est de taille pour les propriétaires d'une portée de chatons Maine Coon tous nés avec des attributs en plus (vidéo)

Une portée de chatons de race Maine Coon a récemment vu le jour dans l’ouest des Etats-Unis, et leur cas est suffisamment particulier pour leur valoir d’apparaître dans une vidéo TikTok virale.

La polydactylie concerne une partie de la population féline, mais ce n’est pas véritablement une rareté. Ce qui n’est pas courant, en revanche, c’est que tous les chatons d’une même portée soient polydactyles et que, en plus, ils le soient tous aux 4 pattes. C’est le cas d’une fratrie de jeunes Maine Coons nés dans un élevage du Colorado, aux Etats-Unis.

En règle générale, les chats possèdent 5 doigts aux pattes avant et 4 aux pattes arrière. Ceux qui en ont davantage sont dits polydactyles. La majorité d’entre eux ont des doigts supplémentaires aux pattes avant.

Cette caractéristique n’affecte en rien les animaux concernés. En fait, elle peut même constituer un avantage en termes de stabilité et de préhension.

Revenons-en aux chatons dont il est question ici et qui ont donc récemment vu le jour dans un petit élevage familial, appelé Mountain Peak Maine Coons. Les 4 petits félins sont tous polydactyles et le sont au niveau de tous les membres. Cette situation peu commune a amené l’éleveuse à les présenter dans une vidéo TikTok devenue virale, totalisant des milliers de vues depuis sa mise en ligne début avril 2024 et relayée par Parade Pets.



@mountainpeakmainecoons / TikTok

On y découvre d’adorables « mini panthères » dont l’âge ne dépasse probablement guère les 8 à 10 jours, leurs yeux étant encore clos. L’éleveuse saisit délicatement les pattes exceptionnelles de ces petites merveilles pour que l’on puisse voir leurs doigts supplémentaires.

Une portée qu’Ernest Hemingway aurait adorée

Les Maine Coons atteignant une taille impressionnante à l’âge adulte, on imagine sans peine le surcroît de prestance et d’impression de puissance que leurs larges pattes conféreront à ce quatuor dans quelques mois.

@mountainpeakmainecoons / TikTok

Ils n’auront assurément rien à envier sur ce plan aux descendants de Snow White, célèbre chatte polydactyle de l’écrivain Ernest Hemingway. Ils sont des dizaines à vivre aujourd’hui dans sa maison de Key West en Floride, transformée en musée, plus de 60 ans après sa disparition.

Les chats polydactyles sont d’ailleurs souvent appelés « chats d’Hemingway » pour cette raison.