Cette chienne a développé un talent presque inné pour les sports d’équilibre (vidéo)

MilliePi n’est peut-être pas la première chienne que vous voyez faire du skate, mais dans son cas, il s’agit d’une compétence acquise depuis son plus jeune âge. En réalité, jouer avec l’équilibre l’amuse particulièrement, ce qui fait d’elle une boule de poils très spéciale.

Quand Janet Sellers a adopté sa chienne MilliePi dans un refuge, sa propriétaire ne s’attendait certainement pas à ce qu’elle devienne une professionnelle du skateboard canin ! Pourtant, la chienne est extrêmement douée avec ses 4 pattes. Son talent lui a permis de rafler le titre d’animal de la semaine chez Newsweek

Lorsqu’elle n’était encore qu’un chiot, MilliPi a montré une attirance pour les activités d’équilibre : « Elle a commencé à faire du skateboard à l'âge de 8 semaines en se mettant d’abord debout sur le skateboard ou assise sur un ballon d'exercice dans le salon pour s'occuper pendant les tempêtes de neige à l'extérieur » témoignait sa propriétaire.

Janet Sellers / Facebook

« Un véritable passe-temps »

Au départ, le canidé s’amusait ponctuellement avec sa planche à roulettes. Mais il y a pris goût, faisant de ce jeu une activité régulière : « Le moment déterminant a été qu'au lieu de simplement s’arrêter contre le mur du salon, elle s'est retournée et est partie dans l'autre sens ». La chienne a peaufiné sa technique au fil des jours et maîtrise aujourd’hui parfaitement l’utilisation du skateboard.

Cette passion ne l’a jamais quittée depuis. Elle roule dans sa maison, mais également à l’extérieur. Tantôt on la voit poser ses 3 pattes sur la planche, tantôt ses 2 membres avant. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est parfaitement à l’aise ! Et même lorsqu’on lance une balle à côté d’elle, elle ne se laisse pas déstabiliser et continue de rouler.

C’est une chienne absolument remarquable qui a d’ailleurs beaucoup d’autres cordes à son arc. Sa propriétaire a déclaré qu’elle avait une grande facilité à apprendre les mots. Ainsi, elle est par exemple capable d’aller chercher du papier et un stylo quand on le lui demande. MilliePi est tout simplement épatante !