Une chienne malmenée par ses semblables au refuge étonne sa bienfaitrice qui la croyait sourde et aveugle

Le quotidien était tout sauf simple pour Ferrah du temps où cette chienne se trouvait dans un refuge surpeuplé. Pour ne rien arranger, ses congénères lui menaient la vie dure et tout le monde la croyait atteinte de surdité et de cécité. Elle avait besoin d’une famille d’accueil pour rompre avec cette souffrance et prendre un nouveau départ.