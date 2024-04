À l'aéroport, un chien prend la fuite alors que ses maîtres partent à l'autre bout du monde et va donner des sueurs froides pour être retrouvé

Jason Whatnall et Milo, son croisé Jack Russell, avaient hâte de commencer leur nouvelle vie à Swansea au Pays de Galles. C'est donc avec le cœur léger qu'ils se sont rendus à l’aéroport de Melbourne (Australie) pour prendre leur vol. Malheureusement, comme le rapporte Wales Online, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Jason venait de déposer Milo pour le vol, quand 30 minutes plus tard, on est venu le prévenir que son chien s’était échappé. L’homme s'est immédiatement lancé à sa recherche, mais son vol l’attendait, alors il est parti à contrecœur.

D’intensives recherches

Les soigneurs d’animaux de l’aéroport ont pris le relai dans les recherches. Pendant 3 semaines, ils ont essayé de retrouver Milo en utilisant un enregistrement de la voix de Jason pour essayer de l’attirer hors de sa cachette.

UGC / Wales Online

C’est dans une zone industrielle de l'aéroport que Milo a finalement été retrouvé endormi sous un conteneur d’expédition.

Le sauveteur animalier Nigel Williamson a dit que le chien ne s’approchait d’aucun humain et qu’il s’enfuyait quand il voyait des gens. Grâce à la ruse, Milo a tout de même été attrapé à l’aide d’un piège spécial rempli de friandises pour chiens.

Le toutou avait perdu 1,5 kilo depuis sa disparition, mais il était sain et sauf. Son maître Jason a ressenti un immense soulagement lorsqu’on lui a annoncé la bonne nouvelle. « Évidemment, étant au Royaume-Uni, je me sentais assez impuissant et je ne pouvais pas être là pour chercher Milo moi-même, mais heureusement, les bénévoles et les membres de la communauté ont répondu à l’appel. », a-t-il déclaré.

De belles retrouvailles

Après toutes ces émotions, Milo a enfin pu embarquer avec succès dans un avion à destination de Londres avant d’être transporté dans sa nouvelle maison au Pays de Galles où Jason et son compagnon Nick l’attendaient.

Petraveller / Wales Online

Après avoir été absent pendant 17 jours et après avoir parcouru plus de 15 000 km, Milo était fou de joie de retrouver son papa. Leurs retrouvailles ont été particulièrement émouvantes.

Petraveller / Wales Online

« Milo pleurait et couinait de plaisir, il avait hâte de sortir de la cage », a déclaré Jason. « Il a couru directement vers Nick, nous avons eu des câlins et il y a des larmes qui coulaient et il a sauté dans mes bras. »

Jason et Nick sont ravis d’avoir récupéré leur petit Milo et ils sont extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont aidé à retrouver leur boule de poils bien-aimée.