En partant travailler, des bénévoles découvrent 26 chatons abandonnés devant la porte du refuge et adressent un message fort à la population

26 chatons de mères et d’âges différents ont été pris en charge à The Moggery, refuge animalier de Bristol (Royaume-Uni), après avoir été déposés sur le palier dans un grand panier. Le personnel a profité du retentissement de ce récit pour responsabiliser le public quant à l’adoption d’un animal de compagnie.

Christine Bayka, fondatrice de l’organisme, supposait qu’ils vivaient « dans un hangar » avant d’être abandonnés. Selon ses mots confiés à Gloucestershire Live, leur propriétaire n’avait sans doute qu’une seule femelle à l’origine, laquelle a donné naissance à d’autres félines. Celles-ci se sont également reproduites et la situation est vite devenue incontrôlable. Leur détenteur s’est certainement retrouvé démuni face à toutes ces naissances.

Des mauvaises conditions de vie

Il a d’abord gardé les chatons, lesquels ont vécu sans soins pendant quelque temps avant d'être abandonnés. Par conséquent, tous étaient sales et couverts de puces quand les bénévoles les ont récupérés. Ceux-ci les ont découverts après avoir entendu du bruit devant leurs locaux. Christine Bayka a indiqué ne pas avoir pu les compter au départ tant ils étaient nombreux et poussiéreux.

Ils ont été lavés puis répartis par tranches d’âge pour faciliter leur prise en charge. Certains étaient si jeunes qu’ils devaient encore être nourris au biberon. De façon générale, tous ont reçu un repas, des couvertures propres et une litière. Ils seront stérilisés et pucés par la suite avant d’être proposés à l’adoption.

Des abandons toujours plus nombreux

Pour Christine Bayka, l’irresponsabilité des maîtres est bien plus commune que ce que l’on pourrait croire. Elle a déclaré que des familles choisissaient d’adopter un chaton pour faire plaisir à leur enfant et ne se renseignaient pas sur les besoins des félins : « Acquérir un animal nécessite plus de 18 ans de soins » précisait-elle, ajoutant qu’il fallait avoir les moyens pour lui offrir une bonne vie.

Elle tenait aussi à ajouter que les plateformes de vente entre particuliers étaient un fléau pour les animaux. Beaucoup vendent des boules de poils à prix cassé ou les offrent au premier venu sans vérification : « Tous les sauvetages débordent de chats et de chatons indésirables chaque été et tout membre du public qui achète sur un site en ligne exacerbe le problème » concluait-elle.

The Bristol Moggery Rehoming Centre / Facebook