Grâce au cœur immense de sa nouvelle maîtresse, les derniers jours de ce chien âgé et malade ont été merveilleux

Kate Schakols est une amoureuse des animaux. Elle n’hésite pas à donner de son temps et de sa personne pour aider ceux qui en ont besoin. C’est alors tout naturellement qu’elle s’est tournée vers Rooster, un chien aux multiples problèmes de santé ne demandant qu’à être aimé. Cela tombait bien, car la bienfaitrice avait de l’amour à revendre.

Il y a des rencontres qui marquent à jamais. Kate Schakols a découvert son « âme-sœur canine » en croisant le chemin de Rooster, une boule de poils d’environ 12 ans. La bonne Samaritaine n’a jamais vu en lui un chien malade et âgé, mais plutôt un ami extraordinaire. Le duo a passé un peu moins d’un mois ensemble, puis le canidé a rejoint les étoiles. Il a pu partir sereinement en sachant qu’il était entouré et aimé.

Kate Schakols est tombée « complètement amoureuse » de Rooster dès leur première rencontre. Le croisé Labrador brun vivait au Gulf Coast STARS, refuge texan, et attendait d’être adopté. Toutefois, le personnel du centre se devait d’être transparent quant à la santé générale du quadrupède. Ils ont évoqué ses nombreux soucis médicaux, tels que « des excroissances bénignes, des vers du cœur [...], une cataracte dans son œil gauche provoquant la cécité », ou encore « des dents usées à force de creuser dans le béton pour se nourrir ».

@ksam325 / TikTok

« Le lien que j'avais avec Rooster était extraordinaire »

Si beaucoup auraient fui face à cette liste sans fin, Kate Schakols a déclaré à People avoir vu bien au-delà de ses problèmes : « C'est tout simplement l'un des plus beaux chiens que j'ai jamais vu, à l'intérieur comme à l'extérieur » affirmait-elle. Sa famille et elle ont donc offert une place à Rooster dans leur maison et dans leur cœur.

Le chien a pleinement profité de sa nouvelle vie, retrouvant même son âme de chiot en jouant avec les autres toutous. Il était aimé pour ce qu’il était et n’avait plus à se soucier de rien.

Un départ prématuré

Malheureusement, ce bonheur n’aura duré que 28 jours. Quelque temps seulement après son adoption, Kate Schakols a appris qu’il souffrait d’une maladie incurable survenue du jour au lendemain. Pour lui éviter des souffrances inutiles, elle a pris la lourde décision de le faire euthanasier : « Le vétérinaire a confirmé que nous n'aurions rien pu faire, mais pour moi, cela n'a fait qu'augmenter le sentiment d'impuissance » confiait-elle.

Depuis, elle souffre de l’absence de Rooster, avec qui elle avait noué un lien hors du commun : « Je n'avais jamais ressenti ce type de connexion spécifique auparavant » déclarait-elle. Elle partage fréquemment sa peine sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les internautes au deuil des animaux. En effet, elle souhaite normaliser le fait que la perte de ceux-ci engendre une grande souffrance qui n’est pas toujours comprise.