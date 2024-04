À force de voir ses humains s’attabler, ce chien hilarant agit par mimétisme (vidéo)

Grayson est probablement le Braque de Weimar le plus humain de TikTok ! Ce toutou gris s’instable à table avec ses humains à chaque repas. Il se tient correctement, ne commettant aucun impair. De quoi amuser les internautes qui l’ont découvert au travers d’une vidéo virale.

Une internaute connue sous le prénom Federica publie fréquemment du contenu dans lequel son chien Grayson est mis en avant. Très proche de sa maîtresse, l’animal de manque pas une occasion de la faire rire, souvent même sans que cela soit volontaire.

@federicafinocchiaro_ / TikTok

Un comportement d’humain

En effet, la boule de poils a des habitudes singulières et cocasses, comme celle de s’asseoir à table avec ses proches au moment du repas. Et Grayson ne se contente pas de s’installer aux pieds de ses humains. Il préfère les chaises, c’est bien plus confortable, même si elles ne sont pas spécialement adaptées aux quadrupèdes. Cela n’empêche pas le canidé de soigner sa posture en se tenant bien droit.

De plus, le chien bien élevé ne vole jamais ce qui passe sous son nez, bien qu’il ne refuserait pas d’y goûter d’après son regard ! Il sait se tenir à carreaux, alors ses humains l’acceptent volontiers à leurs côtés. Il a même parfois le droit à son propre encas lorsque Federica l’autorise à manger.

Les vidéos de Grayson sont toujours visionnées à des milliers de reprises par les utilisateurs de TikTok. Lesquels sont curieux et admiratifs devant le calme du chien : « Regardez ce monsieur distingué », commentait une femme. Les internautes sont d’ailleurs toujours plus nombreux à demander du contenu dans lequel Grayson est filmé, précisait le Daily Mail, car il est tout bonnement hilarant.

A lire aussi : Un basketteur et sa femme découvrent un chien pucé et mènent l'enquête pour retrouver sa famille