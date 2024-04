Une adolescente plonge le bras dans un caniveau pour sauver un petit être en détresse et ne pensait pas que son acte allait changer sa vie (vidéo)

Quand tout commence par un sauvetage totalement fortuit et débouche sur la naissance d’une fabuleuse histoire d’amitié, on ne peut qu’être touché en découvrant un tel récit. Nick, jeune fille qui s’offrait une simple promenade avec ses camarades de classe, était loin de s’attendre à ce que la balade se termine par la rencontre de son futur meilleur ami félin.

Le Dr Felipe Poggiali Bretas est vétérinaire et comportementaliste animalier à Lagoa Santa, ville du sud-est du Brésil. S’il est spécialisé dans la santé des oiseaux, il est sensible à la détresse de tous les animaux, y compris les chats. D’ailleurs, l’un d’eux a été sauvé et adopté par sa fille.

La scène du sauvetage en question a été filmée et le vétérinaire en a partagé la vidéo sur son compte Instagram.

Les faits ont eu lieu une après-midi de 2022. Ce jour-là, sa fille Nick Poggilai se promenait non loin de chez elle avec quelques amies, quand le petit groupe a été interpellé par des miaulements étouffés.

Nick et ses camarades de collège ne voyaient aucun chat dans les parages, puis elles ont fini par comprendre que ces cris de détresse provenaient du bord de la chaussée ; le chaton était pris au piège au fond d’un caniveau.

L’adolescente « savait qu’elle devait le sauver, raconte le Dr Felipe Poggiali Bretas à The Dodo. Elle n’y a pas réfléchi à 2 fois ».

Un geste naturel pour une enfant qui « adore les animaux depuis qu'elle a 1 ou 2 ans »

Encouragée par ses amies, elle s’est allongée contre le trottoir et a plongé le bras dans la bouche d’évacuation. Elle a finalement réussi à se saisir du jeune minet à la robe tigrée, puis l’a sorti à l’air libre, acclamée par ses amies, et l’a tendrement pris dans ses bras.

Nick ne le savait pas encore, le chaton non plus, mais une merveilleuse histoire d’amitié venait de naître.

La famille a, en effet, adopté le petit quadrupède après l’avoir examiné et soigné. Nick et le chaton sont très vite devenus inséparables. 2 ans plus tard, ils sont plus soudés et complices que jamais.

Felipe Poggiali Bretas / Instagram

« J'ai toujours aimé les animaux, et c’est pareil pour ma plus jeune fille, Nick. Elle adore les animaux depuis qu'elle a 1 ou 2 ans », conclut son père, qui ne cache pas sa fierté.