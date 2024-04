En simple promenade avec son chien, cette femme découvre 2 chiots abandonnés et fait bien plus que les sauver (vidéo)

En empruntant son itinéraire habituel, une femme a découvert de chiots orphelins sur le terrain d’une maison abandonné. Son grand cœur l’a conduite à leur porter secours et plus encore, à faire le nécessaire pour qu’ils ne manquent plus jamais de rien.

Ashley, connue sous le pseudonyme @aahibbs sur TikTok, était en balade avec sa chienne Edi quand 2 petites boules de poils ont attiré son attention. Il s’agissait de 2 chiots a priori abandonnés et livrés à eux-mêmes. Ne pouvant se résoudre à les laisser seuls, la jeune femme a décidé de les secourir.

Dans un premier temps, elle est rentrée chez elle pour déposer Edi, puis a pris sa voiture pour retourner sur les lieux. Elle n’a cessé de penser aux jeunes chiens durant tout le trajet, espérant qu’ils seraient toujours là. Par chance, les canidés se trouvaient encore devant la propriété.

@aahibbs / TikTok

Des hôtes aux petits soins

Ashley savait qu’elle n’était plus habitée depuis un moment, mais a quand même frappé à la porte pour s’assurer que ses protégés n’appartenaient à personne. Sans surprise, la bâtisse était vide, alors elle les a emmenés avec elle. Une fois dans son logement, les petits ont été accueillis par Edi qui a aidé sa maîtresse à prendre soin d’eux.

La femme les a nourris et lavés, puis s’est occupé d’eux comme s’ils étaient ses propres animaux. Elle les a également conduits chez le vétérinaire quelque temps plus tard pour s’assurer qu’ils soient en bonne santé et qu’ils n’aient pas de micropuce. Aucun tatouage ni dispositif électronique n’a été retrouvé sur leur peau, alors ils sont repartis avec Ashley.

« Je ne pense pas pouvoir renoncer aux journées passées à leurs côtés »

Laquelle a contacté un refuge local, toujours dans l’espoir de trouver leur famille. Le personnel a diffusé la photo des chiots sur les réseaux sociaux, mais ceux-ci semblaient définitivement ne pas avoir de maîtres : « Je pense que l’on peut affirmer avec certitude que les anciens propriétaires ne viendront pas les réclamer » affirmait Ashley, relayée par The Dodo.

Sans trop savoir de quoi serait fait l’avenir, cette dernière a gardé les chiots sous son toit pendant quelque temps. Nommés Tempura et Panko, ceux-ci ont doucement fait leur place dans la maison, si bien qu’Ashley avait du mal à envisager une séparation. Puisqu’elle, mais également Edi, étaient très attachées aux petits, ils n’ont plus jamais quitté les lieux : « On dirait bien qu’on les garde » annonçait-elle sur internet.

