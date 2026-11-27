Actualités du monde animal
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Sauvetages
Une femme sauve un Pitbull affamé de 18 kilos sur une route très passante en le faisant monter dans sa voiture
Katie pensait n'héberger qu'une nuit Scooter, un Pitbull de 18 kg trouvé affamé sur une route de Louisiane. De longues siestes, des airs de guitare et une visite chez le...
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Emotion
Abandonné sur un parking, le chien Skates rejoint une nouvelle famille après une première adoption écourtée
Abandonné en mai à Skate World, à Lorain dans l'Ohio, Skates avait de nouveau eu besoin d'un foyer fin septembre, après une 1re adoption. Une nouvelle famille l'a depuis...
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Faits Divers
Ce chiot est retrouvé sain et sauf après avoir été arraché à son propriétaire qui refusait de le lâcher
D'après la police de San Jose, 2 individus ont frappé une personne qui attendait le bus et lui ont pris son chien Kiki. Les suspects, âgés de 19 ans, ont été arrêtés le...
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Faits Divers
Hospitalisée pour une overdose, cette chienne rentre chez elle dès le lendemain malgré les craintes de séquelles
À Saint John, au Canada, une chienne de 4 ans a fait une overdose de drogue après une promenade du soir. La substance en cause n'a jamais été identifiée.
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Sauvetages
6 chiots de 3 mois abandonnés de nuit en cage devant un refuge, avec un mot manuscrit posé dessus
Déposés de nuit dans une petite cage devant un sanctuaire californien, 6 chiots de 3 mois ont été pris en charge et soignés. Ils seront proposés à l'adoption après leurs...
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Sauvetages
Les bénévoles se relaient pour tenir 9 chatons au chaud et aider leur mère à les nourrir
Trouvée sans puce ni collier, Lottie a rejoint un refuge anglais avec 9 chatons, quand une portée en compte rarement plus de 5 ou 6. L'équipe s'est organisée en relais...
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Emotion
Ces 2 chats sans poils ont connu 7 foyers en 2 ans, mais le refuge ne cherche pas n'importe quel adoptant
Jelly et Custard, 2 chats croisés Sphynx et American Curl, ont connu 7 foyers en 2 ans avant d'être confiés à la RSPCA Canterbury Branch. Leur arrivée au refuge a suscité...
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Conso
Idées reçues sur l'alimentation des chiens et chats : le nutritionniste animalier Damien Dehon (Une Gamelle au Top) démêle le vrai du faux dans son livre
Croquettes, pâtées, alimentation fraîche ou ration ménagère… Lorsqu'il s'agit de nourrir nos compagnons à 4 pattes, les conseils ne manquent pas ! Entre les...
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Emotion
Une femme confie sa peluche géante au chien qu'elle a recueilli, puis déménage pour l'adopter
Trouvé dans une rue de San Antonio, au Texas, peu avant Halloween, un chien est parti au refuge avec la peluche géante en forme de paresseux de celle qui l'avait...
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Emotion
2 chats font remonter le chauffage jusqu’à 31 °C malgré les réglages de leur famille
Chez Sophie Yasin, le thermostat montait sans que personne dans la famille n'avoue y avoir touché. Elle a d'abord soupçonné ses enfants, son mari a cru à une panne, puis...
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Emotion
« Le sol était comme de la lave » : les bénévoles installent ce chien de 38 kg dans un chariot pour lui éviter le sol qui l'effraie
Doug, chien de ferme de 38 kg, n'avait jamais vécu en intérieur avant d'arriver à la Tri-County Humane Society. Comme il n'osait pas marcher sur le sol du refuge, l'équipe...
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Sauvetages
Après un faible miaulement, une famille sauve puis adopte un chaton coincé sous une grille
Au Xinjiang, en Chine, une passante a tiré un chaton d'un caniveau fermé par une lourde grille, à l'aide d'un câble et d'un gant. Le petit félin n'était pas blessé et la...
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Emotion
« C'était elle » : rescapée de la guerre en Ukraine, cette chienne a trouvé en France une famille qui l'aide à reprendre confiance (vidéo)
Il y a des rencontres qui ne s’expliquent pas. Celle de Katie, de son vrai nom Kateryna, en est une belle illustration. Adoptée en octobre 2023 par Isabelle et sa famille...
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Sauvetages
Un chaton file vers la circulation, un automobiliste se jette devant une voiture pour le sauver
Un chaton trop jeune pour vivre seul s'était caché sous une voiture, à la sortie d'une salle de sport. Son sauveur ne pouvait pas le garder, mais refusait de le confier au...
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Actualités
Des bénévoles déploient des enclos pour sauver une lapine près d’un foodtruck très fréquenté
Une lapine apeurée a été repérée parmi les supporters de la Coupe du monde réunis à Vancouver. Alertée par des passants, l'équipe de Rabbitats Rescue a dû s'armer de...
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Emotion
« Jigs, je ne vais nulle part » : la promesse d'une maîtresse à sa chienne autrefois abandonnée (vidéo)
Dans une vidéo TikTok, Jiggy, une croisée Shih-Tzu, a déboulé dans la pièce, dévisagé sa maîtresse, puis est repartie en trottinant. D'après le texte affiché à l'écran, ce...
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Sauvetages
Une vingtaine de chevaux âgés ou en fin de vie sauvés d'une inondation par des habitants venus avec leurs remorques (vidéo)
Une nuit de fortes pluies a inondé le ranch de Floride où Cheryl Carna veillait sur environ 25 chevaux, dont certains âgés ou en fin de vie. Tandis que l'eau recouvrait...
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Sauvetages
« Il est vraiment tout ce que j'ai » : son van s'embrase en moins d'une minute, il sauve son Dogue Allemand et perd tout le reste
En Floride, le van aménagé où James Mugweru, ancien Marine, vivait avec Scooby, son Dogue Allemand d'assistance, a pris feu un matin. En moins d'une minute, tout le...
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Emotion
Cette chienne saute dans les bras de sa maîtresse venue la rechercher au refuge avec sa famille
Bonnie, croisée Border Collie accueillie dans un refuge de Virginie, avait dû quitter sa première famille après un changement de situation. Une journée d'adoption a remis...
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Sauvetages
Un cheval coincé dans un réservoir souterrain, mais un voisin arrive avec sa pelleteuse pour aider les pompiers à le hisser
En Espagne, un cheval s'est retrouvé coincé dans le bassin d'une station d'épuration, incapable d'en sortir seul. Son propriétaire n'arrivait pas à l'en dégager, et les...
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Sauvetages
Alertée par un passant, la police sort un chiot d'un mois d’un sac poubelle noué dans une benne à ordures
À Rutland, dans le Massachusetts, des cris venus d'une benne à ordures ont conduit la police jusqu'à une petite chienne Shih Tzu d'environ 1 mois, enfermée dans un sac...
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Emotion
Ce Labrador réconfortait les policiers dans les moments difficiles, ils lui rendent hommage pour sa retraite
À Corona, en Californie, le Labrador Raider n'a jamais poursuivi le moindre suspect. Depuis 2018, sa mission au sein de la police était tout autre : réconforter victimes,...
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Sauvetages
Resté 4 jours sans eau ni nourriture après l'effondrement d'un immeuble, le chat d'une adolescente de 13 ans est retrouvé vivant
Isaac, le chat de Zariah, 13 ans, a passé 4 jours sans boire ni manger après l'effondrement de l'immeuble voisin, à Brooklyn. Sorti du bâtiment et confié à des...
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Sauvetages
Sauvée avec un tuyau autour du cou, une chatte que l’on croyait errante était en réalité cherchée depuis 8 mois (vidéo)
Une jeune chatte errait à Barking, dans l'est de Londres, la tête et le cou pris dans un morceau de tuyau. Après de longues heures d'attente, un sauveteur a réussi à la...
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Faits Divers
Une fillette de 2 ans perd pied dans la piscine, puis la chienne de la maison saute à l’eau (vidéo)
Au Brésil, Maite, 2 ans, est entrée seule dans une piscine pendant que sa maman s'était éloignée un instant, et elle y a perdu pied. Tereza, la Golden Retriever de la...
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Faits Divers
La fille d’une épicière présente son chat de 5 mois à un braqueur dans un réflexe de panique (vidéo)
À Puebla, au Mexique, un homme serait revenu dans une supérette pour réclamer de l'argent. La fille de la commerçante lui a alors présenté Misifus, le chat de la famille,...
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Faits Divers
Des refuges unissent leurs forces pour accueillir 114 chiens retirés d’une maison insalubre
La police de Summerville a trouvé 114 chiens dans une même maison lors d'une enquête sur le bien-être animal. Le refuge du comté de Chattooga, qui ne compte que 21 box, a...
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Faits Divers
Les gendarmes saisissent 6 chiens et 7 chevaux mal nourris dans un élevage non déclaré de la Vienne (86)
Dans la Vienne, 6 chiens de type Husky et 7 chevaux mal nourris vivaient dans une propriété d'Aulnay où un contrôle sanitaire n'avait pas pu avoir lieu. Qu'ont découvert...
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Actualités
Ce lapereau que ses humains craignaient de perdre a grandi et quitté le nid avant toute sa fratrie (vidéo)
Plus petit et plus fragile que ses frères et sœurs, ce bébé lapin né dans un foyer attentionné inquiétait ses humains. Installé au chaud et réuni chaque jour avec sa mère,...
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Emotion
Ce chaton malade attendrit sa vétérinaire pendant ses soins, et leur histoire ne s'arrête pas à la clinique
Le chaton Limp Bizkit doit son nom à sa façon de se relâcher complètement dès qu'on le prend dans les bras. Soigné plusieurs semaines pour un virus très contagieux dans...