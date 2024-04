Avant d’intéresser des personnes bienveillantes, ce Pitbull a supporté de nombreux sévices ancrés sur son corps et dans sa mémoire qu'il tente de combattre

Jacinto a été rejeté par les humains, mais également par ses congénères qui n’avaient d’autre choix que de se défendre pour survivre dans la rue. Le chien a subi la violence, la solitude, l’errance, jusqu’à ce qu’une femme au grand cœur mette un terme à son calvaire. Elle lui a offert une nouvelle vie et a obtenu son immense résilience en contrepartie.

Infection, plaies, blessures ou encore grosseur, la liste des problèmes de Jacinto à son arrivée au refuge Espiritu Pitbull était sans fin. Le pauvre animal a été sauvé des rues de Pachuca, au Mexique, par Mariana Rodriguez, fondatrice de l’organisme. Laquelle s’est donné pour mission de le remettre sur patte physiquement comme mentalement.

Le Pitbull d’environ 5 ans était en piteux état lorsqu’il a croisé le chemin de sa bienfaitrice pour la première fois. Son apparence générale laissait présager un passé de souffrance. Sa hanche était fracturée, mentionnait Tekpolis, ses oreilles et ses parties génitales étaient infectées.

De nombreuses cicatrices recouvraient son corps des pieds à la tête : « Le scénario le plus probable est qu’il ait été jeté d’une voiture avant de se faire mordre par plusieurs chiens [...] C'est ce qui arrive quand ils abandonnent des chiots qui ne savent pas survivre dans la rue » affirmait Mariana sur Facebook.

Espiritu Pitbull Mariana Rodríguez / Facebook

Des blessures invisibles

Jacinto a enduré de nombreux sévices qui l’ont marqué à jamais : « Il a l'air triste » avait souligné Mariana quelque temps après son sauvetage. Sa souffrance était palpable, mais sa sauveteuse avait bien l’intention de panser « les blessures de son âme et les cicatrices de son cœur ». Elle s’est d’abord chargée de soigner ses soucis médicaux afin qu’il se sente mieux dans son corps.

Après des semaines de soins, la boule de poils s’est doucement rétablie et a cessé de souffrir. Il ne restait plus qu’à l’aider à reprendre confiance en lui. Pour mettre toutes les chances de son côté, Mariana l’a fait participer à des cours d’éducation. Jacinto a appris à contenir son énergie et a été progressivement sociabilisé.

Il est prêt pour une prochaine étape

Aujourd’hui, le toutou est prêt à rejoindre sa famille pour la vie après de longs mois de rétablissement : « Il est affectueux, joyeux, intrépide, têtu, têtu, joyeux, très loyal et reconnaissant, il adore les aventures et être entouré de gens [...] Jacinto est un chien merveilleux et équilibré » confiait Mariana. Laquelle espère qu’il trouvera sa perle rare, car il mérite de mener une existence paisible dans sa propre maison.