À cause de sa maladresse, ce chat noir espiègle est devenu chat policier dans une grande ville touristique

À Amsterdam (Pays-Bas), Nimis est devenu une petite célébrité locale. À cause de sa maladresse, ce chat noir espiègle est en effet devenu un chat policier non officiel connu dans le monde entier. Aujourd’hui, il assiste sa maîtresse policière en patrouillant chaque jour dans les rues de la ville pour redonner le sourire aux personnes qu’il croise.

La ville d’Amsterdam aux Pays-Bas est certainement l’endroit idéal pour les amoureux des chats. On y croise de magnifiques félins partout : aux fenêtres, dans les rues pittoresques, sur les toits… Toutefois, dans une ville avec autant de canaux, les chats sont souvent près de l’eau et peuvent même y tomber. Nimis, un adorable chat noir en a d’ailleurs fait les frais plusieurs fois ! Des mésaventures qui ont mené ce minou espiègle à trouver une nouvelle vocation dans la vie, comme le relate Cole & Marmelade.

Un chat maladroit

Nimis a été adopté par Lydia Faber, un agent de police de la ville, alors qu’il n’était qu’un chaton. Depuis, il vit sur une péniche avec sa maman et son frère aîné Tommy, un autre chat noir âgé de 14 ans. Aujourd’hui âgé de 2 ans, le matou est toujours aussi joueur et espiègle et il lui arrive parfois de tomber à l’eau.

© police_cat_amsterdam / Instagram

Pour éviter qu’il ne se noie, Lydia l’a équipé d’un gilet de sauvetage jaune vif qui est parfaitement assorti à son uniforme de policière.

Lorsqu’elle sortait avec Nimis, les gens s’amusaient d'ailleurs beaucoup de cette ressemblance, si bien que la jeune femme blagueuse a appliqué des écussons de police sur le gilet du minou. À partir de ce moment, ses fonctions officieuses de chat policier ont commencé.

© police_cat_amsterdam / Instagram

Un nouvel agent dans la police locale

Tous les matins, Nimis veut partir en patrouille. Quand il est l'heure, Lydia lui ouvre l'un des hublots de la péniche et le chat saute dehors pour commencer son inspection du quartier.

« Il a parcouru le quartier, et maintenant tout le monde le considère comme notre chat agent de police local », a déclaré sa maîtresse.

Bien qu’il ne fasse peut-être pas le travail officiel de la police, Nimis fait des merveilles pour instaurer la confiance et faire sourire les gens. Et quand il rencontre les chats et les chiens locaux, il garde un œil vigilant sur les choses qui lui semblent suspectes.

© police_cat_amsterdam / Instagram

Une vraie star

Un jour, Lydia a commencé à publier des vidéos de Nimis et de ses aventures sur les réseaux sociaux. Au début, il s’agissait simplement de divertir sa famille, mais les vidéos sont rapidement devenues virales en atteignant des millions de vues !

© police_cat_amsterdam / Instagram

Aujourd’hui, le « chat policier » est connu dans le monde entier et les touristes adorent l’apercevoir lors de ses promenades quotidiennes. On demande souvent à Lydia si Nimis travaille vraiment pour la police. « Ils me demandent si c’est pour de vrai. Je leur réponds : « Oui, bien sûr. Amsterdam est la première ville au monde à avoir son propre chat policier renifleur de drogue » », a plaisanté Lydia.

D’une certaine manière, Nimis accomplit quand même un véritable travail de policier. Il fait en sorte que la communauté se sente plus heureuse et plus en sécurité.