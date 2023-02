La Touche Animale : la lutte contre la maltraitance animale vue et menée par la BISA

Les actes de violence et les mauvais traitements perpétrés sur les animaux sont malheureusement encore trop courants de nos jours. C’est le thème abordé lors du 18 e numéro de La Touche Animale, à l’occasion duquel Yoann Latouche a donné la parole à Joanna Thinard. Spécialiste de l’éducation canine et du sauvetage animalier, elle a parlé de la mission de la BISA, grâce à laquelle de précieuses vies sont régulièrement sauvées.

Diffusée en direct sur l’application Brut., « La Touche Animale » traite d’une large variété de sujets en lien avec l’univers des animaux. Cette semaine, c’est celui de la maltraitance qui a été choisi par Yoann Latouche, qui en a débattu avec Joanna Thinard. Si vous n’avez pas vu cet épisode ou souhaitez le revoir, en voici le replay :

Enquêtrice spécialisée dans les cas de maltraitance faites aux animaux, Joanna Thinard est aussi maître-chien sauveteuse en mer et éducatrice-comportementaliste canin, à la tête du centre Alphadog CCLR à Gap (Hautes-Alpes).

Membre de la BISA (Brigade d’Interventions et de Secours animaliers), elle est constamment confrontée à la maltraitance dont les chiens, les chats, mais aussi les équidés et les animaux de ferme sont victimes.

Des bénévoles mobilisés en permanence

Face à Yoann Latouche et à son adorable chatte Pomponette, Joanna Thinard a présenté cette organisation, ses origines et ses actions. Elle est également revenue sur les difficultés rencontrées lors des interventions et la relation qu’entretient la BISA avec les institutions de l’Etat comme les forces de l’ordre.

On apprend ainsi que la BISA a été fondée à partir du pôle maltraitance de la SPA Sud Alpine, basée à Gap (05). Ses équipes sont aujourd’hui fréquemment sollicitées. « On intervient partout, tout le temps », résume Joanna Thinard qui en est l’une des co-fondatrices avec une autre enquêtrice et la directrice du refuge haut-alpin.

Tout en agissant contre la maltraitance, la BISA est également active dans le secours animalier : animaux pris au piège, en divagation… Elle est mobilisée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour passer à l’action en cas de détresse. Par ailleurs, ses membres, qui sont tous bénévoles, font énormément de sensibilisation.

« Un réseau pluridisciplinaire »

A la question posée par une internaute quant à l’intervention l’ayant particulièrement marquée, Joanna Thinard a répondu que le sauvetage de Si’An était l’un des plus intenses à ses yeux. Cette femelle Berger Blanc Suisse était bloquée sur une falaise depuis 4 jours, avant d’être secourue par une quinzaine de spécialistes intervenant bénévolement, notamment des militaires.

« On est un réseau pluridisciplinaire, où chacun a ses compétences, spécialisations, connaissances, et on s’entraide », explique-t-elle en abordant le chapitre des équipiers et de leur formation en sauvetage et en enquête sur la maltraitance. Chacun apporte son expérience et son savoir-faire dans un domaine précis, et l’association de toutes ces connaissances permet de résoudre les situations les plus complexes.

La BISA travaille d’ailleurs à la mise en place d’une formation qui serait la même pour tous les enquêteurs du pays. « Aujourd’hui, il y a une réelle difficulté d’uniformisation du travail d’enquêteur maltraitance », estime en effet Joanna Thinard, qui regrette le fait que « 70 % des enquêtes n’aboutissent pas parce qu’il y a un vice de procédure ». Le but de cette démarche est donc que tout intervenant applique les dispositions et connaisse le cadre juridique pour que son action soit véritablement efficace.

Une relation de confiance avec les forces de l’ordre

L’une des forces de la BISA aujourd’hui est qu’elle peut compter sur le soutien des policiers et des gendarmes, et vice versa. Elle a besoin d’eux tout comme ils ont besoin d’elle. Au fil des actions, l’organisation a su tisser des liens solides avec les forces de l’ordre, qui ont pu voir à quel point ses actions étaient sérieuses et structurées. « Aujourd’hui, on travaille vraiment main dans la main », dit Joanna Thinard.

La BISA organise régulièrement des journées de sensibilisation auprès des brigades de gendarmerie, prodiguant aux militaires des conseils autour de l’animal. Cela va de la réglementation à la sécurité, en passant par la compréhension du langage corporel du chien, du cheval ou de tout autre animal.

Que devient l’animal, justement, une fois sauvé de la maltraitance ? Les enquêteurs privilégient toujours la cession volontaire de la part du maltraitant, car c’est la solution la moins contraignante pour la victime. Autrement, s’il faut attendre l’aboutissement de la procédure judiciaire, elle reste bloquée au refuge pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir être proposée à l’adoption.

Comment aider la BISA ?

Pour adopter un animal secouru par la BISA, il est demandé de remplir une fiche de renseignements. En se basant sur ces données, l’équipe du refuge présente au potentiel adoptant plusieurs chiens dont les caractéristiques correspondent à son profil et à ses attentes. Ensuite, une visite à son domicile est effectuée pour s’assurer que l’animal bénéficiera de bonnes conditions de vie. Une autre aura lieu après l’adoption pour voir si tout se déroule sans accroc.

La BISA et ses membres abattent donc un travail colossal au quotidien, et toute forme d’aide est la bienvenue. Qu’il s’agisse de mettre ses compétences au service de ce beau projet ou d’y contribuer par des dons (financiers, matériels, alimentation…), il est possible de le faire en contactant la BISA via ses comptes Facebook, Instagram et TikTok. On peut aussi la soutenir en relayant ses publications.

Le prochain numéro de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 28 février, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.