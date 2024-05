La joie réconfortante d’un ancien chien errant se rendant pour la première fois de sa vie dans un magasin de jouets (vidéo)

Une internaute nommée Courtney Yarbough sur les réseaux sociaux a offert une seconde chance à un Golden Retriever errant. Le toutou nommé Archie ne manque plus de rien auprès de sa nouvelle famille, qui s’est fait la promesse de le gâter au quotidien.

Archie est né en Chine et a été rapatrié en Amérique dans l'espoir d'obtenir une meilleure vie. Le canidé a fait la connaissance de ses nouveaux maîtres, Courtney et son conjoint, puis a rejoint sa maison pour toujours. Ses humains l’ont aimé dès les premiers instants et, réciproquement, le quadrupède a vite compris qu’il était en sécurité chez eux.

Une adorable réaction

Puisque Archie n’avait connu que la rue, il n'avait jamais profité du confort d’un panier moelleux, ni de la chaleur que peut apporter une famille aimante. Ses maîtres lui ont donc offert tout cela et lui ont fait comprendre qu’il était chez lui désormais. Ils lui ont aussi montré qu’il pouvait avoir ses propres affaires et l’ont emmené dans un magasin spécialisé pour lui offrir son premier jouet.

Symboliquement, ils lui ont laissé choisir celui qu’il préférait. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on découvre à quel point il est heureux de se retrouver dans la boutique. Il ne sait plus où donner de la tête et longe l’allée en reniflant chaque objet qu’il croise.

Le clip a beaucoup touché les internautes, qui ont laissé des commentaires dans la section dédiée : « Ce doux garçon mérite chaque jouet » écrivait une personne, « Il a tout l'amour du monde maintenant, merci de l’avoir sauvé » commentait quelqu’un d’autre.

Les utilisateurs de la plateforme étaient aussi curieux de savoir quel jouet il avait choisi. Courtney a pris une autre vidéo pour leur montrer. La boule de poils a jeté son dévolu sur une peluche qu’il ne quitte plus depuis : « Il l’emporte partout avec lui » écrivait sa propriétaire.

@heycourtneyy_ / TikTok