La tristesse d’un chat après la perte de son ami Golden Retriever pousse ses propriétaires à agir pour l'aider à retrouver lui redonner la joie de vivre

Dayshun Stevens et sa famille ont perdu leur Golden Retriever Arthur en quelques semaines après que ce dernier soit tombé malade. Le canidé d’environ 11 ans a laissé ses humains dans une grande tristesse, mais également son meilleur ami félin, Fred. Lequel a eu du mal à se remettre de cette tragédie, jusqu’à ce que ses propriétaires décident d’accueillir une autre boule de poils.

Fred et Arthur ont eu un coup de cœur l’un pour l’autre dès leur première rencontre. À l’époque, le Golden Retriever était âgé de 7 ans et n’avait pas d’ami à 4 pattes pour lui tenir compagnie au quotidien. Ses maîtres ont finalement adopté Fred et les 2 ne se sont plus jamais quittés.

Une absence douloureuse

Ils ont passé 4 ans à s’amuser, dormir, manger et profiter de la vie ensemble. Puis, un drame a frappé la famille toute entière. Arthur a développé un cancer qui s’est rapidement développé dans l’ensemble de son organisme. La maladie ne lui a laissé aucune chance et le chien tant aimé s’est endormi l’été dernier.

Fred a instantanément montré des signes de dépression suite à cette perte : « Je pouvais dire qu'il était en deuil. Il dormait beaucoup, plus que d'habitude » racontait Dayshun à People. Le félin énergique n’avait plus envie de jouer sans son meilleur ami à ses côtés. Il était vraisemblablement affligé par le décès de cet être cher, tout comme ses propriétaires. Lesquels souffraient énormément depuis l’événement.

« Nous avions en quelque sorte le sentiment que Fred ressentait la même chose que nous »

La famille avait passé plus d’une décennie avec Arthur et ne pouvait pas concevoir de vivre sans lui : « Arthur était toute notre vie. Il faisait partie de chaque instant de notre routine quotidienne » confiait Dayshun. En réalité, ils n’imaginaient pas leur vie sans un Golden Retriever à leurs côtés et savaient que Fred partageait ce sentiment.

3 jours après le décès d’Arthur, l’époux de Dayshun lui a montré la photo d’un chiot et est allé le chercher. C’est ainsi que Fred a rencontré la nouvelle petite Goldie nommée Sunny. Les 2 ont pris le temps de se connaître, puis sont devenus inséparables. Le chat tigré a recommencé à s’épanouir, sous le regard ému de ses maîtres : « Je suis très reconnaissant envers Sunny et la façon dont elle a guéri le cœur de Fred après la perte d'Arthur [...] C'est tellement merveilleux de revoir Fred aimer » partageait Dayshun.