Cette femme passe 15 heures par jour à s’occuper des 200 animaux qu’elle a sauvés et lance un cri du cœur pour son association (vidéo)

L’association Un Cœur sur Pattes, basée à Mahdia en Tunisie, s’est donné pour mission de sauver les chats et les chiens errants en quête d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Pacha, un toutou handicapé et souffrant d’escarres. Malgré sa passion pour les animaux et son dévouement inébranlable, la présidente Virginie Dhiab fait face à d’énormes difficultés. Manque de nourriture pour les pensionnaires, de matériel et de bénévoles… Virginie lance un cri du cœur en cette période critique.

Virginie Dhiab fait partie de ces personnes qui placent les animaux au cœur de leur vie. Française expatriée en Tunisie avec son mari, elle a décidé de venir en aide aux va-nu-pattes en créant une association de protection animale.

« Depuis un an et demi, j’assume seule la responsabilité globale de l’association et je suis épuisée. […] Je travaille jusqu’à 15 heures par jour, confie la fondatrice, je n’ai aucun revenu, l’argent de la vente de ma maison en France est dilapidé et les quelques dons de particuliers ne suffisent pas à couvrir les dépenses du refuge. »

© Un Cœur sur Pattes Mahdia

À l’heure actuelle, Virginie s’occupe de 200 chats et chiens, dont certains sont concernés par un handicap.

Tous ces petits êtres libérés de l’enfer de l’errance renferment, tels des livres précieux, une histoire unique et marquée par les épreuves. Anges brisés par la cruauté humaine, ils rêvent tous de récupérer leurs ailes et de s’envoler vers une famille aimante, un avenir meilleur.

© Un Cœur sur Pattes Mahdia

Le chien Pacha a besoin de votre aide !

Parmi les âmes blessées, il y a Pacha. Le canidé, arborant une robe immaculée, a quitté la rue et ses dangers grâce à la bonne samaritaine. Hélas, ses pattes arrière sont inutilisables et lèchent constamment le sol. Résultat ? Pacha souffre d’escarres.

« Il nécessite une attention particulière, ce que le refuge ne peut lui offrir pour le moment, explique Marie, soutien à la communication de l’organisme, il sera certainement adopté dans les prochains mois. En attendant, nous recherchons une aide financière pour qu’il puisse terminer tranquillement son protocole sanitaire. Nous allons lancer une cagnotte pour que le public puisse aider Pacha. »

L’association lance un cri du cœur

Mais toute la bonne volonté de Virginie et son amour pour les animaux ne suffisent pas à maintenir le refuge à flot. Un Cœur sur Pattes connaît une période critique.

« Nous avons besoin de nourriture, de couvertures et de couches pour chats et chiens, poursuit notre interlocutrice, ainsi que de bénévoles à distance ou sur place (gestion des réseaux sociaux, communication, soins aux pensionnaires…). »

Comme on dit : « Le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des intentions… »

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter directement l’association par mail : [email protected].