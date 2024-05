L'acteur Chris Pine ouvre les portes de son foyer à 2 chiens de refuge pour les aider à prendre un nouveau départ

Chris Pine adore les chiens et est d’ailleurs l’heureux propriétaire de 2 d’entre eux. Depuis quelques mois, il en accueille 2 autres provenant de refuges pour leur offrir une chance de commencer une nouvelle vie. L’acteur est sous le charme de ses protégés à 4 pattes qu’il espère voir rejoindre leurs futures familles le plus vite possible.

Les familles d’accueil sont importantes pour les chiens des refuges ou secourus directement dans la rue pour les préparer à l’adoption. Ceux d’entre eux qui ont perdu confiance en l’humain ou ont besoin d’être réhabitués à la vie à la maison bénéficient grandement du passage par cette étape.

L’acteur et réalisateur américain Chris Pine, grand amoureux des animaux et des chiens en particulier, a justement décidé de devenir « père d’accueil » pour un duo de canidés en difficulté. Le natif de Los Angeles, qui fêtera ses 44 ans en août prochain, prend soin de Max et Jack depuis 6 mois en attendant qu’on leur trouve un foyer pour toujours.

Max, un chien avide d’attention et de câlins

Chris Pine a accepté l’invitation de The Dodo pour un reportage. L’occasion pour la vedette du grand écran de parler de ces chiens et de les faire connaître du grand public dans l’espoir d’augmenter leurs chances d’être adoptés.

Il a commencé par évoquer l'histoire et l'évolution de Max. Ce chien de 2 ans avait été sauvé de l’errance, et était particulièrement triste et maigre au moment de sa prise en charge. Aujourd’hui, Max est heureux et plein de vie à la faveur des 6 mois passés aux côtés de Chris Pine. Ce dernier l’aurait volontiers adopté, mais il ne peut le faire car il est déjà propriétaire de 2 chiens appelés Wednesday et Babs.



The Dodo

« Il aime vraiment l'attention physique comme moi et adore les câlins », dit de lui celui qui a donné la réplique à Tom Hardy dans « Target » et à Gal Gadot dans « Wonder Woman 1984 ».



The Dodo

Jack, « un mangeur très élégant » qui préfèrerait être le seul animal de la famille

Jack a le même âge que Max. Il est plein de qualités, mais son seul « défaut » est qu’il ne s’entend pas vraiment avec ses congénères. Il serait l’ami parfait pour un maître n’ayant pas d’autre animal de compagnie.



The Dodo

Jack revient de loin. Ce croisé Mastiff pesait 18 kilogrammes de moins que son poids normal au moment de son sauvetage. Il souffrait également à cause de ses griffes trop longues et d’une pneumonie.

Ayant retrouvé son poids de forme et recouvré la santé, il est prêt à rencontrer sa famille pour toujours et la faire profiter de sa tendresse débordante. « C’est aussi un mangeur très élégant. Ce que tout le monde appréciera, j’en suis sûr », ajoute l’acteur.

The Dodo

Chris Pine les emmène souvent en virée à bord de l’une de ses voitures de collection auxquelles il voue une grande passion. Il reconnaît qu’il n’est pas toujours simple de les gérer pendant qu’il conduit, mais « ils adorent ça ».