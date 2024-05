Après avoir disparu pendant une tornade, ce chat retrouve miraculeusement sa maîtresse lors d’une émission télévisée en direct (vidéo)

Après la tornade qui a dévasté sa maison, Lindsay Crowder pensait avoir perdu pour toujours sa chatte qui était restée sur place. Alors que la jeune femme était revenue sur les lieux du désastre et qu’un journaliste réalisait un reportage pour une émission en direct, un véritable miracle a eu lieu sous le regard ému des spectateurs présents devant leur écran de télévision.

Dans la nuit du lundi 6 mai 2024, la région de Tulsa en Oklahoma (États-Unis) a été ravagée par des tornades. Juste avant que l’une d’elles frappe sa petite ville de Barnsdall, Lindsay Crowder a dû prendre des décisions rapides lorsque les sirènes d'alerte se sont déclenchées. Elle et sa famille ont alors fait le choix de se rendre au refuge de la ville par précaution, en laissant derrière eux leurs animaux de compagnie, y compris Pikachu leur chatte de race Siamois.

Un terrible constat

Lindsay a expliqué à la chaîne d’information KJRH qu’ils avaient pensé que le danger s’était éloigné lorsque les sirènes se sont tues. « Nous sommes donc rentrés à la maison, et nous avons regardé le radar de très près et avons vu que [la tornade] venait droit sur nous. Nous sommes donc retournés au refuge, et je suis très heureuse que nous l’ayons fait », a-t-elle déclaré.

© Lindsay Nicole / Facebook

Lorsqu’elle sortie de l’abri anti-tornade, Lindsay a en effet découvert la même chose que de nombreux autres habitants de l’Oklahoma : sa maison avait été complètement détruite par la tempête et ses animaux de compagnie avaient disparu. « Je pensais honnêtement que nous allions revenir et que notre maison serait toujours là », a avoué la jeune femme qui s’inquiétait désormais pour ses animaux.

Des retrouvailles inespérées

Alors qu’une équipe de télévision enregistrait un reportage devant sa maison dévastée, Lindsay a commencé à rechercher ses compagnons à 4 pattes bien-aimés dans les décombres.

© KJRH TV / YouTube

Dans cette vidéo émouvante relayée par Parade Pets, on voit Lindsay qui appelle sa chatte Pikachu, dans l’espoir qu’elle soit saine et sauve. Au bout de quelques instants, l’impensable se produit : Pikachu finit par sortir de sous un morceau du toit ! Folle de bonheur malgré les dégâts matériels considérables, Lindsay l’a immédiatement prise dans ses bras.