Un ouvrier trouve un sac de nourriture pour chien et se liquéfie en découvrant son contenu

Un travailleur du bâtiment s’est dirigé vers une benne à ordures après avoir entendu des cris stridents provenant de l’intérieur. En ouvrant la poubelle, il a remarqué un sac de croquettes pour chien et a vite compris qu’il ne contenait pas de nourriture. En réalité, 4 chiots avaient été cruellement abandonnés à l’intérieur.

Cet ouvrier du bâtiment, envoyé sur un chantier de Virginie (États-Unis), n’oubliera certainement jamais le jour où il a sauvé 4 nouveau-nés. L’homme travaillait lorsqu’il a découvert les chiots enfermés dans un sac de nourriture canine. Il a immédiatement sollicité l’aide d’une association, sachant que chaque minute était comptée.

Ce sont les pleurs des quadrupèdes qui l’ont alerté. Ils émanaient d’une benne à ordure qui se trouvait sur le chantier. Le bon Samaritain a pensé au pire en se dirigeant vers le conteneur, car il percevait des cris de jeunes animaux. Il en a eu le cœur net en soulevant le couvercle, puis en découvrant les 4 canidés recroquevillés dans un sac de croquettes.

De très jeunes chiens

Les chiots n’ouvraient même pas encore les yeux et avaient même encore leur cordon ombilical attaché. Ils avaient le corps froid, rapportait The Dodo, signe qu’il fallait agir vite pour les sauver. L’homme a donc contacté le service de contrôle animal local, puis le refuge pour animaux d’Appomattox a pris le relais : « Nous les avons emmenés pour les réchauffer et les nourrir » précisait un porte-parole.

Selon les membres de l’association, les chiots n’avaient que 24 heures et étaient des miraculés : « Compte tenu de la jeunesse de ces chiots et du fait qu'ils ont été retirés à maman si tôt, ils étaient en très bon état ».

Ils sont entre de bonnes mains

Les nouveau-nés ont été nourris au biberon 24/24 et 7 jours sur 7. Ils ont été placés dans des couvertures douces pour trouver un peu de chaleur et de réconfort. Leur état de santé s’est vite stabilisé et ils ont pu rejoindre une famille d’accueil partenaire de la SPCA de Charlottesville-Albemarle.

Une fois sevrés et en âge de quitter le nid, ils poursuivront leur histoire au sein de leur maison pour la vie. Ce qui est sûr, c’est qu’ils pourront grandir en toute sécurité et qu’ils ne manqueront plus jamais de rien.