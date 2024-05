A force de vivre avec des chats, cette Teckel en a oublié son identité canine (vidéo)

Une femelle Teckel appelée Peach n’a côtoyé que des chats en grandissant. De ce fait, elle donne l’impression aujourd’hui de se prendre pour une chatte et d’avoir mis de côté son identité canine. Presque tout dans ses habitudes et son comportement rappelle sa proximité avec ses amis félins.

On ne se lasse pas des belles histoires d’amitié entre animaux appartenant à des espèces distinctes. Nous ne le dirons jamais assez, chiens et chats ont tout pour s’entendre et s’apprécier malgré leurs différences. Après tout, ne se partagent-ils pas le statut d’animal de compagnie préféré des humains ?

Cette cohabitation harmonieuse et cette entente sont souvent favorisées par le fait que les animaux grandissent ensemble. C’est le cas pour Peach, Ducky, Mr. Big et Rufio, les membres du « petit gang » comme les surnomme affectueusement leur propriétaire Ashley Berken.



@peach.the.weenie / TikTok

Cette dernière avait adopté Peach, chienne de race Teckel, alors qu’elle n’était encore qu’un chiot et que la famille comptait déjà le trio félin en son sein. Rufio le tuxedo étant le plus jeune des chats de la maison et n’étant plus âgé de Peach que de quelques semaines, ils sont tous 2 devenus extrêmement proches l’un de l’autre.

Cette proximité n’a toutefois pas empêché les Ducky et Mr. Big d’avoir eu, eux aussi, une grande influence sur la chienne qui est devenue, en quelque sorte, leur petite sœur. Ils continuent d’ailleurs de la traiter en tant que telle et les 4 quadrupèdes sont inséparables.

D’après Ashley Berken, les 3 chats adorent se chamailler avec Peach qui a adopté bon nombre de leurs comportements. Elle est d’autant plus imprégnée de cette identité féline qu’elle n’a quasiment jamais eu l’occasion de rencontrer d’autres chats en grandissant. Ducky, Mr. Big et Rufio sont les seuls et uniques exemples qu’elle a suivis en faisant ses premiers pas dans la vie.

Une chienne qui grimpe sur l’arbre à chat

On peut s’en rendre compte dans la courte vidéo ci-dessous, postée le 10 mars sur le compte TikTok dédié à Peach et relayée par Newsweek. Elle totalise 1,3 million de vues à ce jour.

Une autre vidéo, tout aussi touchante, montre à quel point Peach et Rufio sont attachés l’un à l’autre. La voici :

Ashley Berken ajoute que Peach « grimpe aussi sur notre arbre à chat et s’allonge avec eux dans le hamac ». La Teckel est donc bel et bien la plus féline des chiennes.