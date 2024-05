Un chien de famille s’agite autour d’une surfeuse expérimentée qui a grandement besoin d’aide dans l’eau

Minnie Driver est une surfeuse avec de l’expérience. Malgré cela, les accidents peuvent arriver et la quinquagénaire en a fait les frais. Elle s’est retrouvée en mauvaise posture au milieu de l’océan, peinant à regagner la surface. Par chance, le chien de son voisin était témoin de la scène et n’est pas resté indifférent.

Minnie Driver, actrice et chanteuse américano-britannique, l’a échappé belle. La femme de 54 ans surfait au large de la plage de Malibu, en Californie (États-Unis), lorsqu’elle s’est gravement blessée. Le souffle coupé et au bord de la noyade, elle a reçu le soutien inattendu du chien de son voisin Dj Diplo nommé Riley.

Le Berger Allemand croisé Labrador Retriever se trouvait sur la plage lorsque son attention s’est dirigée vers Minnie. La cinquantenaire profitait d’une session de surf quand une violente vague l’a projetée contre sa planche, lui cassant une côte au passage.

Une aide inespérée

Minnie a immédiatement eu la respiration coupée, en plus de la douleur provoquée par sa blessure. Elle ne parvenait pas à remonter sur sa planche pour regagner le rivage et se fatiguait. Riley, témoin de la scène, a certainement remarqué que quelque chose n’allait pas et que l’actrice était en train de se noyer. Il a alors sauté dans l’eau pour aller à sa rencontre.

En la voyant en détresse, il ne s’est pas contenté d’observer la scène, mais a décidé de l’aider. C’était comme s’il voulait la faire sortir de l’eau : « Il essayait en quelque sorte de m'attraper et de me remettre sur ma planche. Il était incroyable » racontait la victime dans un témoignage relayé par Beach Grit.

Le canidé s’est ensuite mis à aboyer et ses cris ont alerté son propriétaire. Lequel a pu venir en aide à la surfeuse. Celle-ci a qualifié « d’incroyable » l’acte du canidé lors d’un podcast. Bien qu’elle n’ait pas toujours de bons rapports avec son propriétaire, elle ne peut que reconnaître que son chien lui a sauvé la vie.