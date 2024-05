L’avant / après réconfortant d’un chien lâchement abandonné dans la rue avec sa fratrie

L’amour et la bienveillance font des miracles. Un homme a offert sa chance à un chien errant qui n’en avait eu aucune jusqu’à présent. La boule de poils était malheureuse, lassée par cette triste vie. Par chance, au milieu de ce chaos, elle a fini par faire une rencontre décisive.

Passer de la rue à une maison aimante, c’est tout le bonheur que l’on souhaite aux animaux errants, et c’est l’immense chance qu’a eu l’un d’eux. Un chien noir abandonné a fait la rencontre de sa vie en croisant le chemin d’un homme au grand cœur. Lequel était bien déterminé à lui offrir la vie qu’il méritait depuis toujours.

L’individu, connu sous le pseudonyme @General-Ad-712, a partagé son récit sur la plateforme Reddit. L’histoire a ensuite été relayée par The Mirror. Sur une publication, l’homme indique que son protégé a été lâchement abandonné dans la rue avec ses frères et sœurs. Ceux-ci ont certainement été pris en charge par la suite.

Une grande bienveillance

L’internaute s’est alors occupé du canidé noir avec beaucoup d’amour. Ce dernier était en piteux état à son arrivée chez le bon Samaritain. Il avait le pelage encrassé, semblait fatigué, mais surtout triste. Il ne savait pas encore que le meilleur était à venir et que ses jours difficiles dans la rue étaient à présent loin derrière lui.

Son sauveteur s’est occupé de lui et lui a fourni tous les soins dont il avait besoin. Il l’a vraisemblablement couvert d’amour et d’affection, puis l’a vu s’épanouir au fil des jours. 6 mois après leur rencontre, l’animal était méconnaissable. Son pelage sombre étincelait et son minois était radieux à tel point qu’il donnait l’impression de sourire. Son propriétaire a partagé un avant / après poignant du quadrupède sur internet.

Les images parlent d’elles-mêmes : la boule de poils nage dans le bonheur ! Elle profite du quotidien dans son propre jardin et au sein de sa « maison aimante ». Les internautes ont salué le geste de son sauveteur : « Merci de l'avoir sauvé, il est magnifique » écrivait l’un d’eux, « Il a l'air d’être heureux et en bonne santé ! Le changement dans son pelage est à lui seul assez remarquable. Félicitations, vous êtes une bonne personne. Merci de l'avoir sauvé » commentait un autre.