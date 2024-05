Alors que tous ses compagnons de sauvetage ont été adoptés, cette chienne réformée d'élevage rêve depuis plusieurs mois de trouver son âme sœur

Certains animaux ont la chance de trouver rapidement « chaussure à leur patte », alors que d’autres doivent attendre des mois, voire des années. Paillette, une chienne réformée d’élevage, fait partie de ces petits cabossés de la vie qui espèrent depuis trop longtemps l’arrivée du bonheur aux portes de leur cœur. L’association Chihuahua en détresse, qui l’a prise sous son aile, lui cherche une famille aimante et responsable. Et si c’était vous, que Paillette rêve depuis toujours de rencontrer ?

Cela fait maintenant 4 mois que Paillette a rejoint l’association Chihuahua en détresse, à la suite de la fermeture définitive de l’élevage dans lequel elle endossait le rôle de reproductrice.

Alors que ses camarades d’infortune ont toutes été adoptées depuis ce sauvetage, Paillette continue d’attendre sa chance.

© Association Chihuahua en détresse / Facebook

Actuellement en foyer d’accueil, la boule de poils rêve de rencontrer la personne qui lui fera oublier son passé et lui promettra un avenir radieux ; de poser la patte dans une maison qu’elle pourra considérer comme son petit nid douillet définitif.

Ne mérite-t-elle pas de connaître la stabilité ; de vivre la vie, la vraie ; et de savourer les bienfaits de l’amour d’une famille de confiance ?

© Association Chihuahua en détresse / Facebook

Paillette a besoin d’une famille aimante, sérieuse et responsable

Craintive au premier abord, Paillette a mis plusieurs jours avant de se détendre au sein de son foyer d'accueil. Désormais, elle accepte volontiers les caresses de ses bienfaiteurs.

La femelle Chihuahua de 4 ans et demi « devra être placée en maison avec jardin, car la marche en laisse n’est pas encore acquise », expliquent les membres de l’association sur sa fiche adoption, « une famille douce, patiente et ayant déjà des petits chiens sera impératif pour accueillir Paillette dans de bonnes conditions ».

Ok avec les chats, les chiens et les enfants (« s’ils sont doux, ainsi que respectueux »), il ne fait aucun doute que cette petite chienne mettra des paillettes dans la vie des adoptants qui lui ouvriront les portes de leur cœur !

Alors, qui est prêt à se lancer dans la grande aventure de l’adoption responsable, et à choyer cette jolie puce qui ne demande rien d’autre qu’un brin d’amour et de sérénité ?

Paillette est identifiée, vaccinée et stérilisée. Pour obtenir de plus amples informations sur le processus d’adoption, merci de contacter directement l’association Chihuahua en détresse : [email protected]. L’adoption d’un animal de compagnie est un acte réfléchi et responsable.