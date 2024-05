Des chatons sauvés de la rue voient leur rêve s'effondrer quand leur adoptante les rend, car ils représentent « trop de travail »

L’année 2024 était placée sous les signes de l’espoir et du renouveau pour un duo de chatons. Sauvés de la rue par le COPA Guadeloupe et Dépendances en janvier, les jeunes félins ont été mis en famille d’accueil dans le 78, puis proposés ensemble à l’adoption par l’association Accro’Pattes & Moustaches. Alors qu’ils pensaient avoir trouvé le foyer de leurs rêves, un événement inattendu est venu bouleverser leur nouvelle vie…

Nino et Uno ont connu les affres de l’errance avant de croiser la route de bons samaritains. Sauvés par l’équipe de l’association COPA Guadeloupe et Dépendances en début d’année, les chatons ont pu abandonner les lourdes chaînes de leur passé et contempler l’aube d’un avenir meilleur en toute sérénité.

À la suite de leur sauvetage, les membres d’Accro’Pattes & Moustaches ont pris la relève de leurs confrères guadeloupéens. Leur mission ? Dénicher la famille idéale pour ces petits trésors sur pattes. Pour le plus grand bonheur de tous, une personne a décidé de les adopter ensemble, afin de ne pas les séparer.

© Le COPA Guadeloupe et Dépendances / Facebook

Après avoir vécu seules dans la rue et effectué un long voyage vers les Yvelines pour rejoindre leur foyer d’accueil, les boules de poils ont enfin posé leurs pattes dans ce qu’elles pouvaient considérer comme leur nouvelle maison… pour la vie ! Au programme ? Séances quotidiennes de câlins et de jeux.

Toutefois, leur rêve a vite pris fin…

© Accro'Pattes & Moustaches / Facebook

« 2 chats, c’est du travail »

« Retour à l’adoption pour ces 2 petits loulous de 6 mois adoptés ensemble, écrit l’association Accro’Pattes & Moustaches sur sa page Facebook, la dame se rend compte subitement que 2 chats, c’est du travail… » Contactée par la rédaction de Woopets, la présidente de l’organisme déplore « un retour qui n’est absolument pas justifié ».

« Nous avons préféré ne pas insister, et les avons récupérés afin qu’elle ne les abandonne pas n’importe où, poursuit notre interlocutrice, cela arrive encore trop souvent, malgré toutes nos précautions. »

Vaccinés, identifiés, vermifugés et stérilisés, les jeunes félins sont donc de nouveau proposés à l’adoption. L’association les a placés en famille d’accueil, dans le 92. Nino est décrite par ses bienfaiteurs comme étant une chatte adorable, joueuse et très amicale. « Un chat-chien, comme on dit, qui ne vous quitte pas d’une semelle », soulignent les membres de l’association.

Quant à Uno, « c’est un grand charmeur » ! Il est « plus indépendant que sa sœur, mais reste tout de même très joueur et câlin ». Leurs anges gardiens espèrent de tout cœur qu’ils pourront être adoptés ensemble, par une famille qui ne les trahira jamais.

© Accro'Pattes & Moustaches / Facebook

Toujours plus de chats à sauver

Alors que l’association se démène pour leur trouver des adoptants responsables, elle doit en parallèle commencer à gérer la « saison des chatons ».

A lire aussi : En quête d'un foyer pour la chatte blessée qu'ils ont recueillie, les gendarmes réalisent qu'ils n'avaient pas à chercher bien loin

« Nous en avons déjà récupéré 2, ainsi qu’une maman et ses 6 bébés, explique la présidente d’Accro’Pattes & Moustaches au micro de Woopets, et hier, un autre de 4 jours. C’est assez désespérant, car tous les ans, c’est de pire en pire. »

Afin de prendre sereinement en charge tous ces petits cabossés de la vie, l’association a lancé un appel aux dons sur le site web cotizup.

Pour toute demande d’informations ou d’adoption, merci de contacter directement l’association par mail : [email protected].