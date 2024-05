Les propriétaires d'un chat se demandaient pourquoi leur robot aspirateur ne faisait pas son travail avant de découvrir leur "amitié" (vidéo)

Les robots aspirateurs sont très pratiques et facilitent la vie, surtout pour les personnes qui ont des animaux de compagnie. Les poils de ces derniers ont tendance à se loger un peu partout, y compris les endroits les plus inaccessibles, et il est important pour eux d’évoluer dans un environnement propre.

Les propriétaires d’une chatte espiègle et pleine d’énergie appelée Winnie ont justement décidé d’acheter un robot aspirateur de type Roomba. Ils admettent ne pas avoir choisi un modèle haut de gamme, mais ils étaient convaincus d’avoir fait une bonne affaire et qu’ils allaient pouvoir profiter de sols propres sans avoir à faire le moindre effort. L’appareil devait se charger du nettoyage en toute autonomie.

Quelques jours après l’avoir acheté, ils se sont rendu compte que le résultat n’était pas au rendez-vous. Ils ont d’abord mis cela sur le compte de la qualité du robot aspirateur, puis ont pensé qu’il avait un dysfonctionnement. Ils étaient loin de se douter que leur chatte était à l’origine du problème.

« Nous pensions que notre Roomba ne fonctionnait pas, puis avons découvert ça… », peut-on en effet lire sur une vidéo partagée par sa maîtresse Laura Elle, qui habite le Wisconsin aux Etats-Unis, sur TikTok. Une séquence qui totalise 1,5 million de vue sur le réseau social et que relaie Newsweek.



@lauraelle111 / TikTok

Le mystère est levé

On y voit Winnie barrer la route au robot aspirateur, se couchant devant lui pour profiter d’un petit massage au dos de sa part et s’amuser avec lui. L’appareil a beau essayer de la contourner pour poursuivre le nettoyage de la moquette, il retrouve systématiquement la féline sur son chemin.

La vidéo a amusé et attendri de nombreux internautes, certains d’entre eux ayant suggéré dans les commentaires à Laura Elle d’adopter un autre chat pour tenir compagnie à Winnie et ainsi détourner son attention du robot aspirateur. A moins qu’elle n’apprenne à son éventuel futur ami de malmener la machine comme elle le fait…