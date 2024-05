Cette chatte veille sur les animaux de la ferme avec une assurance et une détermination dignes d'un chien de berger (vidéo)

Luna est une chatte, mais elle se prend visiblement pour un chien de berger à force d’en côtoyer. Tout comme ses amis canins, elle met un point d’honneur à s’assurer que les animaux de la ferme où elle vit ne sont exposés à aucune menace et tient à ce que sa présence soit remarquée.

Chez elle au Raventree Ranch, une ferme située à Elverta à une dizaine de kilomètres au nord de Sacramento (Californie, Etats-Unis), Luna dispose de tout ce qu’il faut pour faire d’elle une chatte heureuse. Ce qu’elle est, d’ailleurs. Elle profite de grands espaces, d’air pur, a une famille qui l’aime et prend soin d’elle, ainsi que de nombreux amis.



Ces derniers sont non pas des chats, mais des chiens. Il s’agit de Bergers d’Anatolie répondant aux noms de Bo, Lily et Judge, ainsi que de Border Collies appelés Pete, June, Steam et Dex.

Grâce à ces 7 canidés, les animaux de la ferme sont sous bonne garde, et ce, 24 heures sur 24. Les Border Collies se chargent de conduire les troupeaux, tandis que les Kangals assurent leur sécurité face aux prédateurs qui rodent dans les parages.

A force de vivre aux côtés de ces chiens, Luna a, semble-t-il, fini par adopter quelques-uns de leurs comportements. Elle se montre aussi protectrice envers les animaux de la ferme que leurs gardes du corps canins.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous, partagée le 8 mai 2024 sur TikTok et relayée par Parade Pets.

Une mission qui lui tient à cœur

On y voit ainsi Luna alors qu’elle effectue sa patrouille matinale, secondée par Judge l’un des Bergers d’Anatolie de la famille. Une ronde qu’elle exécute avec énormément d’assurance.

La chatte prend clairement sa mission très au sérieux. D’autant plus que la nuit précédente, les coyotes auraient été particulièrement actifs autour du ranch, comme nous l’apprend le texte accompagnant la vidéo.

A la ferme Raventree, Luna est surnommée « Recon Cat », ou chat de reconnaissance. Ainsi, son travail consisterait à inspecter régulièrement les lieux et à identifier d’éventuelles menaces, tandis que Judge assure ses arrières.