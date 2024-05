Sans nouvelles de son chiot Chihuahua depuis 2 semaines, elle prend le 1er train l'emmenant 800 km plus loin après l'appel surprise d'un vétérinaire

Sylvie Boulet était totalement désemparée. Voilà 2 semaines que son ami à 4 pattes, un chiot Chihuahua répondant au nom de Wolffi, s’était volatilisé. Sa race et son jeune âge étaient susceptibles d’attirer les convoitises de voleurs. Ou peut-être un accident lui était-il arrivé. L’aurait-on plutôt emmené en le retrouvant seul et en pensant bien faire ? C’est manifestement cette dernière piste qui est la plus probable.

Le canidé de 4 mois faisait l’objet d’un appel à témoin lancé par sa maîtresse sur un groupe Facebook consacré aux chiens disparus. « Wolffi, bébé Chihuahua, s’est échappé hier mardi 30 avril à Oloron-Sainte-Marie 64400. Il est minuscule, poils ras beige et blanc. On le recherche toujours. Il est pucé », peut-on y lire. Une publication accompagnée d’une photo montrant l’adorable toutou profitant d’un bain de soleil dans le jardin.



Sylvie Boulet / Facebook

La famille habite le quartier Sainte-Croix dans la commune béarnaise. La disparition de Wolffi avait été constatée en fin d’après-midi ce jour-là et les recherches avaient aussitôt été lancées.



Sylvie Boulet / Facebook

Malgré leur intensité et leur caractère incessant, elles demeuraient infructueuses jusqu’à ce rebondissement inattendu survenu le mardi 14 mai.

Un vétérinaire basé à Dreux, dans le département d’Eure-et-Loir, a en effet contacté la propriétaire du chiot pour lui annoncer la nouvelle qu’elle espérait tant entendre depuis des jours ; Wolffi a été retrouvé sain et sauf.

Emmené par erreur par des vacanciers euréliens

Mais alors, comment un jeune Chihuahua de quelques mois a-t-il bien pu voyager si loin, Dreux se trouvant à 800 kilomètres au nord d’Oloron-Sainte-Marie. En fait, c’est un couple de retraités qui l’y avait emmené, rapportait La République des Pyrénées.

A lire aussi : Après avoir échappé à la surveillance de ses maîtres, un Husky part dans la nature et risque sa vie pour se lier d’amitié avec des animaux sauvages réputés dangereux (vidéo)

Ces derniers venaient de passer leurs vacances dans les Pyrénées-Atlantiques et avaient craqué pour l’irrésistible bouille de Wolffi, ignorant probablement qu’il avait déjà une famille et que celle-ci le recherchait désespérément. A leur retour dans le Drouais, ils l’avaient fait examiner par le vétérinaire en question qui, comme chaque fois qu’un animal de compagnie est amené, a commencé par le passer au lecteur de puce. L’appareil lui a bel et bien renvoyé un numéro d’identification et le praticien a ainsi pu obtenir les coordonnées de la maîtresse.

Sylvie Boulet n’a pas perdu de temps. Elle a sauté à bord du premier train pour effectuer le long trajet et ramener son Wolffi à la maison.