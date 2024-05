L'émouvante preuve de confiance d'une maman chat errante envers sa bienfaitrice quelques semaines après son sauvetage (vidéo)

La maternité est belle, mais épuisante. Les chattes qui vivent cette expérience n’échappent pas à la fatigue qui y est associée. L’une d’elles a eu la chance de passer à l’errance à la chaleur d’un foyer juste à temps pour élever ses petits dans des conditions optimales. Pour montrer sa reconnaissance envers la personne qui l’a recueillie (et s’accorder un moment de répit au passage), elle lui a confié ce qu’elle avait de plus précieux.

Derrière le compte « @joining_the_jones » sur TikTok, on retrouve une mère de famille qui vit dans une ferme et qui n’hésite pas à venir en aide aux animaux dans le besoin.

C’est ainsi qu’elle avait récemment offert l’hospitalité à une chatte errante qui devait trouver un endroit sûr de toute urgence, car elle était enceinte. Il n’a pas été précisé si @joining_the_jones avait recueilli la minette à la robe tigrée alors qu’elle était encore gestante ou après la mise bas.



@joining_the_jones / TikTok

Quoi qu’il en soit, cette chatte n’aura plus à s’inquiéter pour sa sécurité ni pour celle de ses chatons. Elle peut les élever dans le confort d’un foyer et en ayant la certitude de ne manquer de rien grâce à celle qui l’a sauvée et hébergée.

Pour une chatte des rues, se fier aux humains n’est pas du tout évident. Quand la maternité vient s’y greffer, cette méfiance a souvent tendance à s’accroître. Ce n’est visiblement pas le cas pour la féline dont il est question ici.

Elle fait désormais pleinement confiance @joining_the_jones, au point d’amener sa progéniture au plus près d’elle.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous, partagée le 4 mai sur TikTok où elle totalise 3,4 millions de vues à ce jour, et relayée par Newsweek.

A lire aussi : L'accessoire insolite d’un chaton qui découvre la fièvre du samedi du soir et offre un quart d'heure de folie mémorable (vidéo)

Besoin d’une pause et d’un peu d’aide

A voir ainsi comment la chatte déplace ses chatons l’un après l’autre pour les déposer sur le lit de sa nouvelle maîtresse, aux côtés de cette dernière, on ne peut qu’être ému par cette preuve de loyauté et de gratitude.

@joining_the_jones en est évidemment touchée, mais elle pense aussi que la maman chat a agi ainsi car elle a également besoin d’un peu de repos. C’est ce qu’elle écrit d’ailleurs en légende de la vidéo.