Déterminé à sauver les animaux, un jeune de 18 ans consacre une partie de son temps à gérer des enquêtes contre la maltraitance animale

La motivation quotidienne d’Hugo est inspirée par sa passion pour les animaux et son désir de les protéger. À 18 ans, le Perpignanais cumule déjà de nombreuses expériences dans le domaine de la cause animale et transporte un baluchon rempli de connaissances accumulées au fil des années. En plus de présider l’association « Missions Croquettes Solidaires » – qui vient en aide aux sans-abris et à leurs compagnons à 4 pattes –, le jeune homme endosse le rôle de responsable des enquêtes et de la formation au sein de l’association SEPA. Pour en savoir plus, l’équipe rédactionnelle de Woopets l’a interviewé.