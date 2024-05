La réaction hilarante d'une chatte visiblement embarrassée en croisant sa maîtresse dehors (vidéo)

Quand on croise un membre de sa famille à l’extérieur du foyer, on peut ne pas trop savoir comment réagir. C’est surtout vrai chez les adolescents qui voient leurs parents alors qu’ils sont en promenade avec des amis. Bon nombre d’entre eux ressentent alors un certain embarras.

C’est précisément l’impression que donne Nala dans une vidéo postée sur TikTok par sa propriétaire prénommée Hannah, alias « @hannah_m.e » sur le réseau social.

Hannah vit en Angleterre et se décrit comme « une artiste qui apprend à connaître le monde du football ». L’univers des chats la fascine tout autant, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on a la chance de vivre avec une créature aussi belle et douce que Nala.

La féline à la robe rousse passe une bonne partie de ses journées à se balader dehors, autour de la maison de sa maîtresse. Elle tient à sa liberté et sa propriétaire n’est pas vraiment du genre à vouloir la retenir coûte que coûte à l’intérieur. C’est d’ailleurs quelque chose que plus d’un internaute lui a reproché en commentant plusieurs de ses vidéos, évoquant notamment le risque pour la sécurité de la chatte et celui que cette dernière pourrait représenter pour d’autres animaux, notamment les oiseaux.

Quoi qu'il en soit, Nala a eu une attitude à la fois drôle et attendrissante dans la séquence évoquée plus haut, qui totalise des centaines de milliers de vues sur TikTok et est relayée par Newsweek.



« Pourquoi as-tu l’air si terrifiée ? »

La scène est filmée par Hannah. Alors que la jeune femme s’engage dans une allée à quelques pas de chez elle, elle se retrouve face à Nala qui s’arrête net en reconnaissant sa propriétaire.

Celle-ci s’approche d’elle, mais la chatte préfère rebrousser chemin, ce qui ne manque pas d’étonner Hannah. « C’est moi… Pourquoi as-tu l’air si terrifiée ? », lui demande son humaine, mais Nala continue de battre en retraite, accélérant même le pas pour être certaine de la distancer.

Quelque peu décontenancée par le comportement de Nala qu’elle qualifie d’« impoli », Hannah a promis en plaisantant qu’elle ne lui donnera plus de poulet.

On vous rassure, la chatte a fini par rentrer à la maison après sa mini-fugue et sa réaction digne d’un adolescent embarrassé par la présence fortuite de ses parents.