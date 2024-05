Le geste noble d'une artiste exprimant son talent et sa générosité dans un projet au profit des chiens d'un refuge

Passionnée par la peinture et les animaux, une artiste a souhaité venir en aide à ces derniers en proposant ses créations à la vente. Elle vient d’achever ce projet solidaire et de remettre les fonds ainsi obtenus à un refuge.

Rescue Inc., un refuge situé à Amesbury dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis), existe et fonctionne essentiellement grâce aux dons. Héberger, nourrir, soigner, transporter et faire adopter les nombreux chiens et chats qui y vivent représente un coût faramineux pour cette structure d’accueil qui a donc constamment besoin de fonds collectés auprès de généreux donateurs.



WCVB

Le chèque de 3000 dollars (2800 euros environ) que vient de lui remettre Erica Meimei constitue donc pour elle une véritable bouffée d’oxygène. Cette somme est le fruit du dur labeur de cette artiste, qui s’était ainsi engagée dans un projet ambitieux et de longue haleine.

Il consistait pour la jeune femme habitant Salem à peindre 60 portraits d’animaux de compagnie commandés par les propriétaires de ces derniers. L’intégralité des recettes réalisées grâce à la vente de ces créations a ainsi été reversée à Rescue Inc. dans un geste d’une grande noblesse, rapportait WCVB le jeudi 16 mai.



WCVB

« J’aime peindre des animaux et des choses inspirées par la nature », confie Erica Meimei. Une inspiration qu’elle puise aussi en grande partie auprès de sa chienne Ember, qu’elle a adoptée dans un refuge.



WCVB

Pour créer les œuvres en question, l’artiste avait demandé à ses clients de lui transmettre plusieurs photos de leurs animaux et de choisir 3 mots pour les décrire.



WCVB

Des portraits d’animaux personnalisés au service d’une noble cause

Les propriétaires ont ainsi reçu des portraits personnalisés et originaux de leurs amis à fourrure, réalisés au pastel gras et dans lesquels Erica Meimei a exprimé toute sa passion pour le monde animal.



WCVB

Sa contribution a été accueillie avec joie et gratitude par le personnel de Rescue Inc.. « La plupart des refuges sont complets et nous travaillons avec des organisations qui n'ont pas beaucoup de ressources », explique Danielle Stone, coordinatrice des adoptions au sein de l’association, à WCVB. Les 3000 dollars donnés par l’artiste aideront l’équipe à poursuivre son travail auprès des structures partenaires et à améliorer le quotidien des animaux secourus.

WCVB