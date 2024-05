Un chien qui voulait absolument un ami réalise que ce n'était finalement pas une si bonne idée que cela (vidéo)

Abbs était triste de voir son compagnon à 4 pattes en proie à l’ennui et à la dépression. Ce dernier se sentait désespérément seul et semblait avoir besoin de compagnie. C’est pourquoi sa propriétaire a décidé d’adopter un 2e chien en espérant qu’ils deviennent amis et passent leur temps à jouer. Pour le premier, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu.