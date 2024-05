L’intelligence époustouflante d’un chien utilisant un escabeau plié pour s’enfuir de sa garderie (vidéo)

Les chiens sont connus pour être des animaux dotés d’une grande intelligence et Charlie en est la preuve. Ce petit chien a creusé ses méninges pour s’extirper de sa pension. Il a trouvé le moyen de s’échapper en se servant d’un escabeau posé sur un mur. Sa perspicacité laisse sans voix.

Ne vous fiez pas à la petite taille de Charlie, ni à son minois d’ange, car il pourrait bien vous surprendre. Ce chien blanc aux yeux vairons est d’une intelligence incontestable. Il n’hésite pas à faire preuve d’ingéniosité pour arriver à ses fins et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est épatant. Le personnel de la garderie pour chiens PUPS Pet Club, basée à Chicago (États-Unis), en a fait l’expérience.

Ce dernier a pourtant tout mis en place pour assurer la sécurité des chiens dans ses locaux. Il garde les boules de poils dans un lieu sécurisé au sein duquel il n’est à priori pas possible de s’enfuir, comme l’a mentionné The Dodo.

@pupspetclub / Instagram

Une évasion calculée

Toutefois, aucune mission n’est impossible pour Charlie, et ses surveillants auraient mieux fait de ne pas le sous-estimer ! Le canidé se plaît pourtant bien à la garderie avec ses pensionnaires, mais un élément déclencheur lui a donné l’envie de fuguer : l’arrivée de ses propriétaires. En effet, ceux-ci se trouvaient dans une pièce conjointe à celle des chiens.

En entendant leur voix, l’animal n’a pas pu attendre qu’ils viennent le chercher et a décidé de les rejoindre. Il a alors repéré un escabeau replié sur l’un des murs, puis a tenté de l’ouvrir avec ses pattes avant et son museau. Après avoir compris son fonctionnement, il l’a déplié en le tirant avec sa gueule, puis l'a placé au bon endroit, juste en dessous d’une ouverture. Il ne lui restait plus qu’à se hisser pour rejoindre ses humains adorés.

Une évasion digne des plus grandes

La caméra de surveillance du centre a capturé cette incroyable prouesse. Laquelle a été partagée sur TikTok par la suite. Les utilisateurs de la plateforme étaient sidérés face à la perspicacité du canidé : « Il n’a pas juste utilisé un outil, il s’est servi du bon pour effectuer travail ! », « Apparemment, ma chienne n'est pas aussi intelligente que ce que je pensais comparée à ce chien » plaisantait une autre personne.

Les membres de PUPS Pet Club ont halluciné en voyant les images : « Il faut le voir pour le croire ! » affirmaient-ils.