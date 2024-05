Entretien avec Baptiste Praud, 14 ans, fondateur d’une association de protection animale : « J'ai ressenti le besoin de m'engager pour aider ceux qui souffrent »

« Que ce soit en entreprise, en politique ou dans les médias, les jeunes ont rarement voix au chapitre », a écrit la journaliste Salomé Saqué, autrice du livre à succès « Sois jeune et tais-toi : réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Nos cadets ont des choses à nous dire, notamment en ce qui concerne la protection animale. En tant que média animalier, nous avons laissé la parole à Baptiste Praud, 14 ans, qui nous a donné son avis sur le sujet et nous a présenté son association, Argos 42. Une interview en toute simplicité, qui met en lumière la maturité de l’adolescent et son engagement profond envers nos compagnons à 4 pattes !

Pouvez-vous présenter l’heureuse boule de poils qui partage votre vie ?

J'ai un chien, un Cocker Spaniel Anglais nommé Cookie. Nous sommes très unis et toujours ensemble. Nous dormons ensemble la nuit, nous sommes très proches, et nous avons un lien très spécial.

En tant qu'adolescent, quelle est votre opinion sur la cause animale en France ?

En tant qu'adolescent, je trouve que la France est en retard en ce qui concerne la cause animale. Bien que cela devienne un sujet de plus en plus présent dans le débat public, je pense que nous devons faire beaucoup plus pour traiter les animaux de manière équitable, comme nous le faisons pour les êtres humains.

© Association Argos 42

Êtes-vous inspiré par un modèle, une personnalité publique ?

Je suis inspiré par Célyne Durand, une personnalité célèbre avec qui je suis en contact. Son engagement pour la cause animale est remarquable, peu de mannequins sont engagés, et je trouve son exemple très motivant. Brigitte Bardot est également une figure que j'admire pour son travail en faveur des animaux.

Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une association de protection animale ?

Ce qui m'a motivé, c'est principalement mon chien Cookie. Avant de l'avoir, je n'étais pas spécialement attiré par les animaux, mais sa présence a complètement changé ma perspective. Je me suis rendu compte du bonheur qu'ils peuvent apporter à nos vies, et j'ai ressenti le besoin de m'engager pour aider ceux qui souffrent.

© Association Argos 42

Quelle est la mission principale d'Argos 42 ? Quelles actions mène-t-elle ?

La mission principale d'Argos 42 est de sensibiliser pour éviter un maximum d'abandons et de maltraitances envers les animaux de compagnie. Nous menons diverses actions, notamment des interventions dans les centres aérés et les écoles, des conférences et des événements. Nous collectons également des fonds pour nos refuges partenaires, en vendant des créations artisanales lors de marchés et de foires. Enfin, nous menons un combat contre la corrida.

Comment le public peut-il vous aider ?

Le public peut nous aider de différentes manières. Il peut partager nos contenus sur les réseaux sociaux, adhérer à notre association, faire des dons ponctuels ou annuels, signer nos pétitions en ligne, notamment contre l'expérimentation animale et le « click and collect » d'animaux en animalerie.

© Association Argos 42

Fonder une association à 14 ans n'est pas un engagement anodin ! Comment gérez-vous cette responsabilité ?

Je prends cette responsabilité très au sérieux. Bien que cela puisse sembler inhabituel à mon âge, je suis soutenu par une équipe formidable et j'ai la chance de bénéficier de conseils de professionnels expérimentés. Je suis également conscient des défis auxquels je pourrais être confronté, mais je suis déterminé à faire de mon mieux pour aider les animaux.

Quels sont vos projets et votre plus grand souhait ?

Nos projets incluent davantage d'actions de sensibilisation, notamment des conférences dans les mois et années à venir. Mon plus grand souhait est que la cause animale devienne une préoccupation partagée par tous, et que les lois déjà en place en France soient pleinement respectées pour protéger les animaux contre la maltraitance.

Plus d'infos sur association-argos42.com.