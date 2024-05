Mei la chatte qui préfère se tenir debout fait à nouveau parler d'elle en célébrant la journée Star Wars à sa manière (vidéo)

Vous souvenez-vous de Mei, cette chatte qui se dresse sur ses pattes arrière, un peu à la manière d’un humain ou même d’un suricate, lorsqu’elle veut avoir l’attention des membres de sa famille ?

Les vidéos qui la montrent à l’œuvre sur le compte TikTok de sa propriétaire Brandy Hilden sont toutes plus populaires les unes que les autres. Un succès que la féline doit autant à son magnifique pelage de Norvégien qu’à sa posture peu commune.

La chatte a de nouveau fait parler d’elle à l’occasion de la journée Star Wars, fêtée le 4 mai. Pour les fans de la saga de la Guerre des Etoiles, il s’agit d’une date sacrée. Elle n’a pas été choisie par hasard ; elle a pour origine un jeu de mots réalisé à partir d’une célèbre réplique de la série de films. Ainsi, « may the force be with you » (que la force soit avec toi) est devenue « may the forth be with you » (que le 4 mai soit avec toi).



Pour marquer le coup, donc, Mei a renoué avec sa position fétiche pour prendre sagement la pose aux côtés d’une poupée à l’effigie de Grogu. Egalement appelé « Baby Yoda », ce dernier est un personnage de Star Wars et en particulier de « The Mandalorian », série qui en est dérivée.

« Ce n’est qu’un chat… »

L’attitude de la chatte dans cette vidéo relayée par PetHelpful a amusé de nombreux internautes, notamment lorsqu’elle se tourne vers Baby Yoda en affichant cet air perplexe.

Les admirateurs de Mei (ils sont plus de 327 000 abonnés à la suivre sur TikTok) ne se lassent pas de ses aventures, encore moins lorsqu’ils peuvent voir à quel point elle peut être affectueuse à l’égard de ses humains. C’est ce que montre cette autre vidéo (ci-dessous) où elle a un tendre échange de regards avec sa propriétaire. Une séquence accompagnée de ces belles paroles : « Quand quelqu’un dit que ce n’est qu’un chat, mais ce chat est tout votre monde ».

