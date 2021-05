Un chien aveugle participe à des épreuves d’agility et remporte des prix malgré son handicap ! (Vidéo)

Gus adore participer à des épreuves d’agility, un domaine dans lequel il excelle. Mais le chien de 7 ans est particulier : il est aveugle.

Le Boston Terrier a perdu la vue 2 ans plus tôt, après avoir foncé dans un arbre lors d’une promenade avec sa propriétaire, Cath Lumley. L’animal a dû être emmené d’urgence chez le vétérinaire, qui lui a retiré ses 2 globes oculaires, notamment à cause d’une infection grave.

© Cath Lumley

Même s’il n’a plus la chance de voir, Gus est resté très actif et profite de la vie autant que possible. Il pratique des sports canins, notamment l’agility, révèle Metro.

© Cath Lumley

Gus a repris le sport après son accident

« Quand il avait environ 2 ans, nous avons commencé à faire des entraînements d’agility parce qu’il aimait sauter et courir », a expliqué Cath Lumley, originaire de Grays en Angleterre. « Malgré l’accident, sa personnalité n’a vraiment pas changé du tout, mais il compte désormais sur la voix des gens. »

© Cath Lumley

Sa propriétaire ne savait pas si le chien voudrait et pourrait continuer. Mais après avoir suivi plusieurs leçons, Gus a rapidement repris ses habitudes. « La partie la plus difficile a été de le regarder essayer mais échouer à sauter parce que mon timing était faux », a dévoilé la quadragénaire. Le duo a dû apprendre à se synchroniser.

Petit à petit, le Boston Terrier aveugle a montré ses talents remarquables en agility. Il a d’ailleurs remporté de nombreux prix. « Nous faisons quelques compétitions d’agility amusantes chaque année et il passe un bon moment », a confié sa propriétaire, ravie de voir son compagnon s’épanouir malgré son handicap.

© Cath Lumley

Gus fait de nouvelles rencontres et s'épanouit toujours un peu plus

En plus d’être un grand sportif, Gus se montre extrêmement bienveillant et affectueux. Il a rejoint Canine Concern, un organisme de bienfaisance pour chiens de thérapie où les membres peuvent visiter les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. « Gus va de chambre en chambre pour recevoir des câlins, des friandises et parfois des petits cadeaux de la part des résidents », a confié Cath Lumley.

Bien qu’il ait perdu la vue après un accident tragique, Gus se sent heureux et très aimé.