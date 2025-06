Retrouvé amaigri sur une route isolée, ce chien voit son propriétaire maltraitant enfin arrêté

Un mois après le sauvetage d’un chien en détresse, retrouvé seul et malade sur une route isolée, les autorités ont mis la main sur l’homme soupçonné de l’avoir abandonné. L’animal, désormais hors de danger, poursuit lentement sa convalescence grâce à la mobilisation de plusieurs associations locales.

Un homme suspecté d’avoir négligé et abandonné son chien a été arrêté, un mois après la découverte et le sauvetage de l’animal, rapportait CNY Central le dimanche 29 juin.

Le bureau du shérif du comté d’Oneida, dans l’Etat de New York (Etats-Unis), avait lancé un appel à témoin après avoir secouru un croisé Pitbull extrêmement mal en point. Ses agents avaient été prévenus par une personne ayant repéré le canidé au pelage noir et blanc.



Oneida County Sheriff

Ce dernier errait seul sur une route reculée à Trenton, le 30 mai en fin de matinée. Il était maigre, déshydraté et atteint de la gale. Il ne portait pas de collier et ne présentait aucune forme d’identification permettant de remonter jusqu’à son propriétaire.

Toujours d’après le bureau du shérif du comté d’Oneida, le chien était terrifié, mais aucunement agressif.



Oneida County Sheriff

Une enquête a été ouverte et le quadrupède pris en charge par une association locale de protection animale, la Humane Society of Rome. La fourrière de Deerfield et une autre organisation, Anita's Steven's Swan Humane Society, ont également pris part à ce sauvetage.

Son maître maltraitant retrouvé et interpellé

Le travail des enquêteurs du bureau du shérif a fini par porter ses fruits. Ils ont, en effet, réussi à identifier le propriétaire du chien. Il s’agit d’un homme de 41 ans habitant Utica, à une vingtaine de kilomètres de l’endroit où l’animal avait été découvert, et s’appelant Isidro Rosado.

Son arrestation a eu lieu le dimanche 29 juin à son domicile. Il est poursuivi pour abandon et privation de nourriture d’un animal domestique.

Le chien, lui, est entre de bonnes mains. Il reçoit les soins dont il a besoin pour se remettre, reprendre du poids et retrouver l’état originel de son pelage. Il ne pourra probablement pas être proposé à l’adoption avant plusieurs semaines.